GSP confirme son retour

Après avoir nié la nouvelle à propos de son retour vendredi, le combattant d’arts martiaux mixtes (AMM) Georges St-Pierre a confirmé le tout par l’entremise des médias sociaux, samedi, en fin d’après-midi.

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White avait confirmé le retour de GSP à un journaliste du «Los Angeles Times». Cependant, St-Pierre a lui-même précisé à la journaliste Nancy Audet de la chaîne TVA Sports qu'il n'y avait «rien d'officiel» pour le moment.

Samedi, on pouvait lire sur sa page Facebook : «Je suis de retour... I’m back!»

Le combattant originaire de Saint-Isidore n’a pas mis les pieds dans l’octogone depuis sa victoire face à l’Américain Johny Hendricks, en novembre 2013.

Son entraîneur de longue date, Firas Zahabi, ne semble toutefois pas inquiet pour son protégé, qui mise gros en effectuant un retour à l’action.

«Je suis très content pour lui. Ça fait longtemps qu’il se prépare pour ce moment et là, il est rendu où il voulait être», a expliqué Zahabi lorsque contacté par l’Agence QMI.

Celui qui dirige plusieurs combattants d’AMM au Tristar Gym situé à Montréal n’avait pas encore eu l’occasion de parler à l’ancien champion depuis l’annonce de la grande nouvelle.

«On va commencer à s’entraîner ensemble bientôt, a avoué Zahabi, qui se trouvait à Halifax en vue du gala de dimanche soir. On n’a jamais vraiment lâché, mais là c’est vrai. Tant qu’il n’y a pas d’adversaire d’annoncé, c’est de l’entraînement plus général. Lorsqu’on va savoir qui sera son premier opposant, on va s’ajuster.»

«Je ne connais pas le salaire et le nombre de combats prévus au contrat, mais l’important c’est que l’entente est conclue.»

Plusieurs scénarios possibles

Plusieurs options s’offriront au Québécois lorsque viendra le temps de choisir son adversaire. Il pourrait affronter le vainqueur du duel entre Tyron Woodley et Stephen Thompson, chez les mi-moyens.

GSP pourrait toutefois décider de descendre ou de monter de catégorie de poids, afin d’affronter un autre champion. Un duel face à Conor McGregor ou à Michael Bisping n’est donc pas impossible.

Il avait avoué dans le passé être en mesure de se battre à 155 livres.