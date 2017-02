Début de l'ère Claude Julien

Au moment de s’adresser aux médias, Claude Julien avait indiqué qu’il apportait quelques petits ajustements en arrivant à la barre de l’équipe. Le premier aura été de ramener Alex Galchenyuk au centre du premier trio du Canadien de Montréal.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’attaquant de 23 ans a donc repris la place que Michel Therrien lui avait retirée, au profit de Phillip Danault, le 20 janvier au New Jersey.

Au cours de ces neuf rencontres, Galchenyuk a vu son temps de glace passer de 13 min 50 s à 12:53. Visiblement plus limité loin de Max Pacioretty et d’Alexander Radulov, l’Américain n’a récolté que cinq points, dont deux buts, au cours de cette période.

Galchenyuk ayant repris sa place, c’est bien sûr Danault qui a écopé. Le rapide joueur de centre, qui avait profité de la confiance de Therrien pour éclore, a été rétrogradé sur la troisième unité en compagnie d’Artturi Lehkonen et d’Andrew Shaw.

Paul Byron, Thomas Plekanec et Brendan Gallagher formaient la seconde unité, alors que Sven Andrighetto, Torrey Mitchell et Brian Flynn fermaient la marche.

Pour l’instant, le changement d’entraîneur ne semble pas profiter à David Desharnais qui, pour ce premier entraînement dirigé par Julien, occupait une fois de plus le rôle d’attaquant superflu. Le Québécois a été laissé de côté lors des trois plus récents matchs et dans quatre des six derniers.

Greg Pateryn n’a pas obtenu de promotion non plus. Confiné à la passerelle de presse à Boston et lors de cinq des sept dernières rencontres, il occupait, une fois de plus, le poste de septième défenseur.

Le Canadien recevra les Jets de Winnipeg, samedi à 14 h, au Centre Bell. Julien aura pour mission de relancer une formation victorieuse dans une seule de ses sept dernières sorties. Les Jets connaissent également un passage à vide. Ils n’ont remporté qu’un de ses six derniers matchs.

Par ailleurs, en plein entraînement, les Canadiens ont annoncé le rappel de l’attaquant Michael McCarron de la Ligue américaine. Le choix de premier tour au repêchage de 2013 avait été cédé aux IceCaps lundi, alors que ses coéquipiers commençaient leur semaine de congé.

Trios à l'entraînement:

Pacioretty-Galchenyuk-Radulov

Byron-Plekanec-Gallagher

Lehkonen-Danault-Shaw

Andrighetto-Mitchell-Flynn

Desharnais

À la ligne bleue:

Emelin-Weber

Markov-Petry

Beaulieu-Nesterov

Pateryn