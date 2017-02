Bouchard respecte son pari

Après avoir confirmé qu’elle tiendrait parole et irait en rendez-vous avec l’un de ses partisans, Eugenie Bouchard et John Goehrke se sont finalement rencontrés à Brooklyn pour aller voir un match des Nets, mercredi.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John �� On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd