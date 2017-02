Contrat de 5 ans pour Julien

Embauché par les Canadiens pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2021-2022, Claude Julien s’est dit très heureux de retrouver l’organisation montréalaise, mais aussi le directeur général Marc Bergevin.

«Je reviens dans un marché de hockey, j’aime les défis et je suis excité de revenir à Montréal», a affirmé Julien lors d’une conférence téléphonique tenue depuis son domicile de Boston, mercredi.

Voyez les premiers commentaires de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

Le Franco-Ontarien, qui a accepté un contrat de cinq ans supplémentaires au terme de la présente saison, avait entamé sa carrière comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien, en janvier 2003.

«Honnêtement, j’avais l’intention d’attendre au printemps avant de penser à mon futur, mais l’appel de Marc Bergevin est venu et j’avais bien aimé le côtoyer lors du dernier Championnat du monde, a-t-il mentionné. Il y avait une belle connexion avec lui et Marc est une bonne personne.»

Julien a lui-même démontré qu’il est une bonne personne en offrant ses pensées à Therrien.

Retrouver le chemin de la victoire

En prévision des prochains jours, Julien a indiqué qu’il était difficile en ce moment pour lui d’exposer son plan visant à remettre le club montréalais sur les rails. S’il arrivera à Montréal dès jeudi, il dirigera un premier entraînement vendredi.

«Je n’ai pas eu la chance encore de jaser avec les autres entraîneurs, mais après leur avoir parlé, je saurai certainement faire les ajustements convenables pour aider l’équipe à retrouver le chemin de la victoire», a noté Julien, qui a assuré qu’il conservera le même groupe d’entraîneurs d’ici la fin de la présente campagne.

À son premier séjour avec le Tricolore, Julien avait obtenu 72 victoires en 159 matchs, ajoutant par ailleurs 10 verdicts nuls et 15 défaites en prolongation. Après son départ de Montréal, il a dirigé les Devils du New Jersey en 2006-2007 et les Bruins de Boston, de 2007 à 2017. Julien a effectivement été congédié par les Bruins, la semaine dernière.

Citations en rafale

- «Je sais exactement comment Michel se sent présentement. Ce n'est pas facile pour un entraîneur d'arriver dans une nouvelle organisation en sachant qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre.»

- «Marc est un bon gérant, c'est une bonne personne. J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec monsieur Molson. J'aime la direction dans laquelle cette équipe s'en va.»

- «Quand tu as de bons vétérans, il est important qu'ils partagent la même opinion que l'entraîneur.»

- «Cette rivalité (Canadiens-Bruins), j'ai l'intention de la faire perdurer, mais sur la patinoire. Je ne suis pas amer envers les Bruins, au contraire. Je suis content de revenir à Montréal et de diriger dans un gros marché.»

- «Il n'y a rien qui va changer pour moi. Je n'ai aucun problème à terminer la saison avec le personnel en place.»

- «C'est l'équipe avec probablement le meilleur gardien au monde. Ils ont des défenseurs qui bougent bien la rondelle. Ils ont beaucoup de talent à l'avant. On va voir si c'est une question de confiance ou de style de jeu pour trouver le fond du filet.»

- «Pour retourner rapidement derrière un banc, il fallait une situation idéale. J'aime les défis. Il y avait d'autres opportunités, mais c'est avec les Canadiens et Marc Bergevin que c'était idéal.»

- «Toutes les équipes ont des hauts et des bas. On doit retrouver le haut. Les nouvelles voix donnent de l'énergie à une équipe. On va remettre l'équipe sur la bonne voie.»

- «J'ai l'intention de passer de longues journées dans les prochains jours pour être prêt pour samedi.»

- «Je n'ai pas l'intention de changer mon style. J'ai toujours eu de bonnes relations avec mes joueurs. J'ai reçu beaucoup de courriels après mon congédiement. Le respect ça se gagne et si tu respectes les joueurs, ils vont te respecter.»

- «Je traite chaque joueur différemment parce que chaque joueur a sa personnalité.»

- «J'aurais eu le choix d'aller ailleurs et de partir de l'amphithéâtre sans être reconnu dans la rue, mais j'ai pris l'option de venir à Montréal.»

- «J'aime les défis et je ne veux jamais être trop confortable. Je veux toujours m'améliorer.»

- «L'équipe est tout de même en première position. Ce seront donc des changements mineurs qui devront être apportés.»

- «J'ai senti une connexion avec Marc Bergevin à la Coupe du monde. Il a joué un rôle dans ma décision. C'est une bonne personne et il a le coeur à la bonne place. Il travaille très fort.»