Le CH a agressivement courtisé Julien

Les Canadiens de Montréal ont été très agressifs dans leurs négociations avec leur nouvel entraîneur-chef, Claude Julien.

Selon ce qu’a rapporté Louis Jean pour la chaîne TVA Sports, mardi, les Canadiens ont contacté Julien lundi. On connaît la suite : Michel Therrien était limogé le lendemain et remplacé par l’ex-pilote des Bruins de Boston.

Julien a également été contacté par les Golden Knights de Las Vegas et discuté avec le club d’expansion de la LNH, qui fera son entrée sur le circuit lors de la saison 2017-2018.

Avec son nouveau pacte à long terme à la barre des Canadiens, le Franco-Ontarien décroche une augmentation de salaire, dont le montant n’a pas été dévoilé. Julien commandait un salaire de 2,5 millions $ chez les Bruins et les experts s’attendaient à le voir recevoir une paye annuelle de 4 à 5 millions $ en vertu de sa prochaine entente. Or, les Golden Knights n’étaient pas enclin à débourser une telle somme.

À titre comparatif, les pilotes Dave Tippett et Alain Vigneault commandent 4 millions $ aux Coyotes de l’Arizona et aux Rangers de New York respectivement. Les deux hommes de hockey n’ont jamais gagné la coupe Stanley, mais sont parmi les entraîneurs-chefs les mieux payés de la LNH, avec Mike Babcock et ses 6,25 millions $ chez les Maple Leafs de Toronto. Julien a remporté la coupe Stanley à la barre des Bruins en 2011 et perdu la finale en 2013. Il a par ailleurs obtenu le titre d’entraîneur-chef de l’année dans la LNH pour la saison 2008-2009.

L'un des critères importants pour Julien dans les négociations était qu'il veut diriger une équipe compétitive qui peut aspirer à la coupe Stanley. Malgré une séquence difficile, le Tricolore figure à l'heure actuelle au premier rang de la section Atlantique.

Julien, qui a aussi été derrière le banc des Devils du New Jersey, aurait pu diriger le 1000e match de sa carrière contre le Tricolore. Or, le compteur s’est momentanément arrêté à 997.

Récemment congédié par les Islanders de New York, Jack Capuano a fait le voyage à Las Vegas pour rencontrer la direction des Golden Knights, qui est à la recherche du premier entraîneur-chef de son histoire.