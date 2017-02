Vacances gâchées

Habituellement, la période des vacances sert à faire le vide et à se ressourcer. Avec la semaine qu’ils ont connue, les joueurs du Canadien de Montréal ne pourront sans doute pas faire le vide autant qu’ils le voudraient.

Du moins, ce sera le cas pour Marc Bergevin et Michel Therrien. Les deux hommes de hockey devront profiter de ces quelques jours pour trouver des solutions aux problèmes de plus en plus nombreux de leur équipe.

D’abord, l’attaque n’est plus que l’affaire d’un seul trio. Sur les six buts que le Tricolore a marqués en quatre matchs, lors des sept derniers jours, quatre ont été l’œuvre du premier trio.

Puisque Max Pacioretty a obtenu une aide sur le but qu’Alex Galchenyuk a inscrit en prolongation, en Arizona, on peut pratiquement parler de cinq.

Pas surprenant que les Montréalais aient été blanchis trois fois lors de leurs cinq derniers matchs.

Du repos pour Price

Et puis, il y a le cas de Carey Price qui, il faut maintenant se rendre à l’évidence, commence à devenir de plus en plus inquiétant. Depuis le 23 décembre, le gardien a accordé 4 buts ou plus 9 fois en 17 matchs. On est loin du niveau d’invincibilité auquel il nous avait habitués au cours des dernières saisons.

Espérons que lui, plus que tous les autres, saura profiter de ces quelques jours de repos.

Car au rythme où vont les choses, la priorité du Canadien sur les Sénateurs d'Ottawa au sommet de la section Atlantique pourrait bien avoir fondu à deux maigres points lorsqu’il accueillera les Jets de Winnipeg, samedi après-midi, au Centre Bell.

Vainqueur une seule fois à ses sept derniers matchs, il ne pourra alors se permettre un faux départ.