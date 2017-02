Une pierre deux coups pour Sakic?

Beaucoup de spéculations ont circulé au sujet de la présence du directeur général de l’Avalanche du Colorado Joe Sakic au match des Canadiens de Montréal face aux Bruins à Boston, dimanche soir.

Les Bruins connaissent plus de succès depuis le congédiement de l’entraîneur-chef Claude Julien, mais le DG des Bruins Don Sweeney pourrait aller de l’aide sur le marché des transactions.

Voyez l'analyse d'une possible transaction Canadiens-Avalanche ou Bruins-Avalanche dans la vidéo ci-dessus.

Selon quelques rumeurs, la troupe de Boston aurait de l’intérêt à obtenir les services de l’attaquant de l’Avalanche Gabriel Landeskog, qui pourrait combler des besoins à l’aile gauche.

«Les Bruins aiment ce travailleur acharné depuis quelques temps,» a noté le journaliste Fluto Shinzawa du quotidien Boston Globe.

Un autre attaquant de l’Avalanche a souvent été mentionné dans les rumeurs de transactions entourant les Canadiens.

Le nom de Matt Duchene est de plus en plus répété dans les rumeurs d’échange avec l’approche de la date limite, et le Tricolore fait partie des équipes où l’attaquant pourrait aboutir.

Sakic aurait donc pu faire avancer deux dossiers à la fois lors de sa visite à Boston, où les Canadiens se sont inclinés par la marque de 4-0 devant les Bruins.