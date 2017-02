« Nous avons perdu notre identité » – Price

Carey Price offre rarement une analyse aussi précise après une défaite. D’un calme assez désarmant, le gardien originaire de la Colombie-Britannique a parlé d’une équipe qui se cherche pour expliquer les déboires des siens depuis plusieurs semaines.

«Je ne sais pas trop comment expliquer cette chute, a répondu Price. Mais on dirait que nous avons perdu notre identité. Nous ne sommes pas assez concentrés.»

«Nous faisons des erreurs mentales, a-t-il continué. En temps normal, nous préconisons un bon échec avant, nous nous servons de notre rapidité et nous limitons les chances de marquer de nos rivaux. Quand ça va bien, nous nous retrouvons toujours du bon côté de la rondelle. Dernièrement, c’est le contraire.»

Price a expliqué assez simplement ce revers de 4-0 du Canadien de Montréal contre les Bruins de Boston.

«Nous n’avons pas joué avec assez d’émotion et nous sommes déçus du résultat, a-t-il mentionné. Je ne peux en dire vraiment plus. Ce n’était pas le hockey typique du Canadien.»

Autre mauvais match

Alexander Radulov a également utilisé des mots justes pour décrire les déboires des siens.

«C’était une autre bonne leçon pour nous, a résumé le Russe. Nous ne jouons pas comme nous le devrions. C’est décevant. Nous devrons prendre cette pause au sérieux afin de revenir dans un meilleur état d’esprit. Nous avons besoin de nous regarder dans le miroir. Tous les joueurs.»

«Il manque plusieurs choses depuis un mois, a-t-il poursuivi. Nous ne jouons pas de la bonne façon. Nous avons perdu trop de matchs dernièrement. Ce soir, nous n’avons eu aucune chance contre les Bruins. Mais je crois toujours en ce groupe. Il restera plusieurs matchs après la pause pour nous relever.»

Appel à tous

En bon capitaine, Max Pacioretty a encore une fois bravé la tempête dans le vestiaire des visiteurs au TD Garden.

«Tout le monde doit s’améliorer, c’est aussi simple que ça, a-t-il noté. Ce soir [dimanche], on a fait quelques erreurs et le match nous a échappé. Chacun doit en donner un peu plus, jouer avec confiance. C’est facile de trouver des excuses comme le calendrier ou la fatigue, mais tout le monde a les mêmes contraintes. On doit élever notre jeu et chacun doit penser à son propre jeu.»

Pacioretty croit que la pause arrive au bon moment.

«C’est une belle occasion pour que chacun d’entre nous fasse ce qu’il se doit pour retrouver ses repères. Chacun doit se préoccuper de son propre jeu, devenir un peu plus égoïste et vouloir faire la différence. Ne sois pas juste un joueur qui écoule les secondes. Chacun doit vouloir faire la différence chaque soir, chaque présence, et on ne voit pas ça tout le temps en ce moment. On est dans la Ligue nationale de hockey (LNH), on est très bien payés pour jouer de notre mieux. Écouler les secondes, ça ne suffit pas. »