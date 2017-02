L'argent pour Guay

Même une course retardée d’une journée ne peut affecter Erik Guay, qui a terminé deuxième de la descente des championnats mondiaux de ski alpin dimanche à Saint-Moritz.

Le Québécois n’a cédé que 12 centièmes de secondes au champion, le Suisse Beat Feuz, qui a ravi son peuple avec un temps de 1 m 38,91 s. L’Autrichien Max Franz a terminé troisième à 37 centièmes.

«Mentalement très fort»

Champion du super-G mercredi dernier, Guay a de toute évidence voulu insister sur la signature qu’il laissera sur cette montagne de Suisse en devenant le seul athlète double médaillé après cinq épreuves à ces championnats.

«Les deux podiums, ça a été très spécial. Aujourd’hui, c’était stressant quand même avec ce qui s’est passé hier (descente annulée par le brouillard). En début de course, il y avait beaucoup de brouillard en haut. Il a fallu rester mentalement très fort. Je pense avoir bien fait ça. Je suis demeuré très calme», a-t-il commenté.

«Sensationnel»

Guay a relancé le suspense d’une course que semblait avoir réglée Feuz, parti avec le dossard no 13. S’élançant 17e, il a enregistré le meilleur chrono du jour lors des quatre premiers temps intermédiaires durant son exécution. La foule a témoigné sa surprise à chaque fois qu’apparaissaient les écarts favorisant Guay, mais son avance virtuelle n’a cependant pas tenu pour évincer Feuz.

Son chrono de 1 m 39,03 s lui a toutefois permis de pousser de la deuxième marche du podium le Norvégien Kjetil Jansrud et le Suisse Patrick Kueng, champion du monde en titre, qui avaient réussi ex aequo le meilleur deuxième temps jusque-là.

«Honnêtement, je ne sais pas où j’aurais pu aller chercher les 12 centièmes qui me manquaient pour battre Feuz», a analysé Guay.

«Mon plan de match était d’attaquer en haut. À mi-piste, je voulais en enlever un peu pour rester sur la bonne ligne et pouvoir apporter beaucoup de vitesse en bas. C’est ce que j’ai fait. J’aurais peut-être pu pousser plus dans le milieu, mais j’aurais pu arriver trop direct et complètement gâcher ma course. Je suis content parce que j’ai bien skié tactiquement.»

«Tu es sensationnel», a hurlé en anglais l’annonceur aux quelque 30 000 spectateurs qui ont salué la performance de Guay lorsqu’il a terminé sa course dans l’aire d’arrivée en brandissant son poing droit.

Près de l’histoire

Le vétéran de l’équipe canadienne a donc raté par 12 centièmes l’occasion de devenir le premier à remporter trois titres mondiaux dans les disciplines de vitesse, suite à sa victoire en super-G de mercredi et celle en descente de Garmisch en 2011.

Il laisse également l’Autrichien Hermann Maier (1999) et l’Américain Bode Miller (2005) seuls avec leur exploit d’avoir gagné le super-G et la descente à une même édition des championnats du monde.

«J’ai toujours dit que, même avant ces championnats du monde, j’aurais pu prendre ma retraite et j’aurais été très satisfait avec la façon que ma carrière s’est déroulée. C’est sûr que j’aurais préféré éviter les blessures, mais en termes de performances, je suis quand même très fier de ce que j’ai accompli», assure Guay, qui rentre à la maison dès lundi matin.