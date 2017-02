Shapovalov a appris sa leçon

Moins d'une semaine après qu'il eut fait des manchettes planétaires pour avoir atteint un arbitre, la poussière est lentement retombée pour le jeune joueur de tennis canadien Denis Shapovalov.

À l’âge précoce de 17 ans, le talentueux joueur torontois venait d'entrer dans l'histoire de la plus mauvaise façon.

Sa mère, Tessa, la première n'en croyait pas ses yeux. L'arbitre Arnaud Gabas s'en est heureusement tiré sans séquelle, mais on entrevoyait des lendemains pénibles pour ce diamant brut du tennis canadien.

Denis Shapovalov disqualifié! - TVA Sports

Cette longue marche vers la sortie, la tête basse, résumait tout; cinq jours plus tard, celui qui le dirigeait à Ottawa, le capitaine Martin Laurendeau, nous a rassurés.

L'adolescent va bien. Malgré son jeune âge, il démontre déjà beaucoup de maturité.

«Il est maintenant professionnel, il fait face à la musique. Il y a eu un événement jeudi soir au Conn Smythe Diner ou il y avait 800 personnes, il a pris le micro et il s'est adressé à la foule avec ses excuses, de lui-même. Il n'y a pas encore de conseiller médiatique donc c'est un garçon avec beaucoup de caractère, c'est quelqu'un de vraiment bien, c'est dommage, ce qui lui est arrivé mais tout de suite, il a appris sa leçon et il veut aller de l'avant.»

Et aller de l'avant, ça veut dire reprendre l'entraînement dès ce weekend à Montréal, puis participer à un tournoi important à Marseille, puis revenir au Québec pour trois tournois de type Futures et Challenger à Gatineau, Sherbrooke et Drummondville.



«Oh, quelle erreur!»

Pour revenir à l'incident, Laurendeau a rappelé que des tas de grands joueurs ont fait des erreurs semblables. Par ailleurs, certains d'entre eux ont même rassuré le jeune homme.

«Denis a eu beaucoup de messages de soutien, dont Tim Henman, Ivan Lendl, Andrei Medvedev, des grands joueurs qui ont été numéro un mondiaux.»

Shapovalov est intense, fougueux, explosif, charismatique. Ces qualités peuvent, on le sait, créer des dommages collatéraux, comme cette colère soudaine du 5 février dernier. Il lui reste maintenant à garder cette énergie.

«Les émotions, il faut bien s'en servir. John McEnroe est le premier à avoir des regrets que tout au long de sa carrière, il aurait pu faire mieux avec ses émotions négatives. Il aurait pu canaliser ces émotions-là de façon plus constructive. Il en parle encore au Championnat d'Australie cette année.»

«Donc, pour Dennis, c'est vraiment de l'appuyer dans ses démarches pour que ses émotions lui servent bien, pour que ce soit des atouts. Et s'il a une frustration, ce qui est normal, c'est de la transposer pour qu'il puisse s'en servir pour pouvoir renverser la vapeur pour pouvoir surmonter un déficit et ainsi de suite.»

La suite, dans moins de deux semaines, à Marseille.