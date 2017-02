Debout pour le «coach»

Ceux qui croyaient que Michel Therrien avait perdu son vestiaire devront se raviser. Un capitaine qui souhaite le congédiement de son entraîneur ne joue pas la pédale au plancher comme l’a fait Max Pacioretty, jeudi soir, en Arizona.

L’Américain a connu la soirée la plus productive de sa saison, après celle de cinq points (quatre buts et une aide) contre l’Avalanche du Colorado en décembre dernier.

Et il a donné le ton au match en marquant dès la 57e seconde de jeu. Son 200e but à vie qui lui permettait de rejoindre Robert Rousseau au 23e rang de l’histoire des buteurs du Canadien de Montréal.

Ses détracteurs diront qu’il aurait pu se replier de façon plus efficace sur le but d’Alex Goligoski. Mais qui ne fait pas d’erreur pendant un match?

Le capitaine a fait sentir sa présence sur la glace, mais également dans le vestiaire. Entre la deuxième et la troisième période, il a intimé ses coéquipiers de garder la tête haute malgré les trois buts sans riposte inscrits par les Coyotes quelques instants auparavant.

«Au cours de l’entracte, nous nous sommes assurés que les niveaux d’énergie et de confiance demeurent élevés. Ça a paru en troisième période, a-t-il souligné après la rencontre. C’est plaisant de voir que les gars ont été récompensés.»

Malchance et inquiétude

Cette dernière phrase, en apparence anodine, en dit beaucoup sur le leadership de Pacioretty. Car si «les gars ont été récompensés», c’est en grande partie grâce à lui. Il a participé aux trois buts que le Canadien a marqués en troisième période et en prolongation.

Or, il n’a jamais été question, dans son allocution d’après-match, de sa propre performance. Cette tenue qui a ni plus ni moins sauvé le match et le court voyage des Montréalais.

Une soirée de quatre points qui a permis de passer sous silence la difficile soirée de Carey Price.

Pour la 13e fois déjà cette saison, le gardien d’Anahim Lake a cédé à au moins quatre occasions au cours d’un même match.

«Il y a des buts où il ne pouvait rien faire. Il a joué un peu de malchance. Il nous a sortis du pétrin tellement souvent...» a défendu Pacioretty.

Price a effectivement joué de malchance sur le but de Max Domi. Mais on se demande encore ce qui s’est produit sur celui de Goligoski. Une séquence où, pendant une seconde, il a semblé perdre la rondelle de vue. Puis, sur le second but du match de Christian Dvorak, qui allait provoquer la prolongation, il s’est fait prendre à la suite d’une sortie hasardeuse.

Vivement la pause de quatre jours qui s’amorcera au terme des deux duels du week-end que le Tricolore amorcera samedi avec la visite des Blues de St. Louis, avant de se diriger à Boston pour y affronter les Bruins, dimanche. On peut présager que Price sera appelé à affronter les Bruins et leur nouvel entraîneur-chef (intérimaire) Bruce Cassidy.

McCarron est prêt

Face à ces deux équipes costaudes, Michael McCarron aura l’occasion de démontrer que sa brillante tenue de jeudi soir n’est pas que le fruit de la poussée d’adrénaline provoquée par son rappel de la veille. Le colosse joueur de centre a livré une performance splendide, impliqué dans la circulation lourde chaque fois qu’il touchait la surface de jeu.

En 11 min 25 s de jeu, McCarron a distribué trois mises en échec et dirigé deux tirs sur Mike Smith. De plus, il a été le centre le plus efficace du Tricolore dans le cercle des mises en jeu, remportant sept de ses 11 duels (64 %).

«Mes compagnons de trio m’ont grandement aidé. Mitchy (Torrey Mitchell) est un bon leader. On a amené de l’énergie, a raconté l’Ontarien. Vous verrez cela chaque fois que vous me verrez jouer. Je suis un joueur qui applique beaucoup de pression en échec avant. Ce qui nous a aidés ce soir, c’est que j’ai gagné plusieurs mises en jeu. Alors on a pu amorcer nos présences avec la rondelle au lieu de courir après pendant tout le match.»

Le genre de performance qui pourrait, malheureusement, placer David Desharnais sur la tablette pendant quelque temps.