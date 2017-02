Le Canadien l’emporte de peine et de misère

Le Canadien a le don de se compliquer la vie dernièrement. Face à une autre équipe en difficulté, la troupe de Michel Therrien a eu besoin de tout son petit change pour ajouter deux points au classement.

Un but d’Alex Galchenyuk, inscrit en prolongation, a finalement permis au Tricolore de vaincre les pauvres Coyotes de l’Arizona par la marque de 5 à 4, jeudi soir, au Gila River Arena de Glendale. Les Coyotes occupent à peine le 13e rang de l’Association de l’Ouest.

Le Tricolore s’est tiré dans le pied en connaissant un passage à vide à mi-chemin du match, mais son acharnement et le fait qu’il n’affrontait pas une puissance lui ont permis de tenir le coup et de mettre fin à une séquence de quatre matchs sans victoire, sa plus longue de la saison.

Carey Price, malgré quatre buts alloués sur 24 lancers, a savouré un premier gain en quatre départs.

Le capitaine se lève

Au lendemain de la défaite honteuse au Colorado, Marc Bergevin a réuni ses leaders. On ignore quel était le discours, mais on peut prétendre qu’il s’agissait davantage d’une mise au point que de mots d’encouragement.

Max Pacioretty a démontré que le message a passé. Auteur de deux buts et de deux mentions d’assistance, le capitaine fut une figure dominante de cette rencontre.

Humiliés deux jours plus tôt face à la pire formation du circuit, les troupiers de Michel Therrien avaient promis de rebondir et d’amorcer le match en force.

Ils ont tenu promesse. Bourdonnant en territoire ennemi dès la mise en jeu initiale, le Tricolore a ouvert la marque par l’entremise de Pacioretty après seulement 57 secondes de jeu.

En marquant son 200e but dans l’uniforme du Canadien, le capitaine mettait fin à une sécheresse de 138 min 08 secondes. Il avait lui-même été le dernier joueur de sa formation à toucher les cordages, lors de la troisième période du match face aux Capitals.

Le vent tourne

Face à un adversaire qui peinait à toucher à la rondelle, le Canadien se dirigeait allègrement vers la victoire. Mais comme rien n’est facile pour les Montréalais, dernièrement, le match a pris une tangente inattendue à compter du milieu de la deuxième période.

Trois punitions consécutives décernées à Andrew Shaw, Phillip Danault et Paul Byron ont brisé le momentum du Canadien et fait tourner le vent.

Les locaux ont beau ne pas avoir marqué alors que Shaw se trouvait au cachot, cette (autre) punition stupide, écopée en territoire adverse, leur a ouvert la porte.

En l’espace de 3 min 21 s, Christian Dvorak, en supériorité numérique, Max Domi, à quatre contre quatre, et Alex Goligoski, en infériorité numérique, ont transformé un retard de deux buts en une avance de 3 à 2.

Quatrième trio efficace

Appelés à remplacer Brian Flynn et David Desharnais, Daniel Carr et Michael McCarron ont disputé une excellente rencontre. Ils composaient l’unité la plus dominante du Canadien avant le passage à vide du second engagement.

McCarron s’est impliqué physiquement toute la soirée en plus de connaître du succès dans le cercle des mises en jeu.

Pour leur part, Carr et Torrey Mitchell ont travaillé avec acharnement à chacune de leur présence sur la patinoire.

Travail qui a, entre autres, mené au deuxième but de la rencontre, celui d’Andreï Markov.

Alexander Radulov et Dvorak, avec son deuxième du match, se sont échangés des buts en troisième période.

TROISIÈME PÉRIODE

15:08 - BUT - Le jeune Dvorak (ARI) fait mal au CH de nouveau et crée l'égalité 4-4

9:56 - BUT - Alexander Radulov (MTL) reçoit une belle passe de Pacioretty devant le filet, et bat ensuite Mike Smith, le CH est en avant 4-3!

2:52 - BUT - Posté dans l'enclave, Max Pacioretty (MTL) touche la cible une deuxième fois et les Canadiens créent l'égalité 3-3

1:33 - Lawson Crouse (ARI) est puni pour bâton élevé

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

16:07 - BUT - Moins de trente secondes après avoir créé l'égalité, les Coyotes prennent les devants grâce à Alex Goligoski

15:44 - BUT - Peter Holland (ARI) s'échappe, est stoppé par Price, mais Max Domi pousse le retour sous le gardien du CH et c'est 2-2

14:36 - Max Pacioretty (MTL) s'échappe et tente de tirer entre les jambières du gardien Mike Smith, qui fait l'arrêt

14:16 - Oliver Ekman-Larsson (ARI) est puni pour avoir retenu Max Pacioretty

14:01 - Paul Byron (MTL) est puni pour avoir fait trébucher Lawson Crouse

13:46 - BUT - La recrue Christian Dvorak (ARI) enfile l'aiguille en avantage numérique, les Coyotes réduisent l'écart à 2-1

13:09 - Philip Danault (MTL) est puni pour avoir retardé le match après avoir balancé la rondelle par-dessus la baie vitrée

11:02 - Andrew Shaw (MTL) est puni pour avoir retenu un rival

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

13:10 - BUT - Posté à la ligne bleue, Andrei Markov (MTL) reçoit le disque de Michael McCarron et décoche un tir puissant et précis: c'est 2-0 pour le CH!

0:57 - BUT - Max Pacioretty (MTL) inscrit le 200e filet de sa carrière et c'est 1-0 pour le CH!

0:00 - Début de la première période.