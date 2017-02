McCarron et Carr rappelés

Le Canadien de Montréal a rappelé les attaquants Michael McCarron et Daniel Carr de son club-école de St. John’s, dans la Ligue américaine de hockey, mercredi, tout en rétrogradant le joueur d’avant Jacob de la Rose.

McCarron avait eu droit à une audition avec le Bleu-Blanc-Rouge quelques semaines auparavant. Il a amassé un but et trois mentions d’aide en 15 parties depuis le début de la campagne. À St. John's, le premier choix du Canadien au repêchage de 2013 a accumulé 19 points, incluant sept filets, en 30 sorties.

Carr a été limité à deux réalisations et six aides en 31 rencontres avec la troupe de l’entraîneur-chef Michel Therrien, ajoutant huit points en six affrontements à St. John’s.

Pour sa part, de la Rose, 21 ans, continue de décevoir. Le Suédois a été incapable d’obtenir un seul point lors de ses neuf matchs avec la Sainte-Flanelle en 2016-2017, affichant un différentiel de -3. Avec les IceCaps, il a totalisé 15 points, dont trois buts, en 34 joutes. Dans la Ligue nationale, le Suédois compte sept points en 64 duels en carrière et présente une fiche médiocre de -14.

Le Tricolore a encaissé quatre défaites d’affilée et visitera les Coyotes de l’Arizona, jeudi.