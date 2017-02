Depuis le fameux regard glacial...

Depuis la mi-décembre, le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price semble connaître une période creuse.

Plusieurs amateurs et quelques experts ont mentionné la fatigue accumulée. Le numéro 31 n’a pas non plus exactement décroché du hockey pendant la pause du match des étoiles comme le reste de ses coéquipiers à l’exception de Shea Weber.

Certains mentionnent qu’il n’est plus le même depuis la fameuse soirée où il a été retiré du match, le 16 décembre dernier, face aux Sharks de San Jose.

Price avait jeté un regard glacial au banc des siens. Selon Lavoie et Dubé, il n’y a aucun lien entre l’incident et sa performance.

