Prudence avec Martin Hanzal

Publié aujourd'hui à 12h41

Mis à jouraujourd'hui à 12h49

Les Canadiens de Montréal doivent s'améliorer en attaque. Il ne fait aucun doute. Ils ont notamment besoin d'un autre joueur de centre offensif pour espérer rivaliser contre les meilleures équipes de la LNH.

Le nom de Martin Hanzal, des Coyotes de l'Arizona, revient régulièrement dans les discussions. Joueur autonome sans compensation au terme de la saison, Hanzal répond à certains besoins du Tricolore.

Il joue au centre, il est imposant avec ses 6 pieds 6 pouces et 226 livres et il est aussi efficace sur les mises en jeu (55,6% de réussite cette saison).

Mais mon concert d'éloges s'arrête là. Hanzal est un joueur défensif. Point final.

Avec les Coyotes, c'est l'attaquant le plus utilisé. Il joue en moyenne 18 minutes et 32 secondes par match. De plus, il évolue près de trois minutes par rencontre en avantage numérique.

Malgré son temps d'utilisation élevé, Hanzal a été limité à 10 buts et 19 points depuis le début de la saison. Et cette observation ne se limite pas seulement à cette année.

Par le passé, le joueur originaire de la République tchèque avait aussi été l'un des attaquants les plus utilisés par les Coyotes. Et les résultats ont été les mêmes. Hanzal n'a jamais marqué 20 buts en une saison et son sommet personnel pour les points se limite à 41.

Âgé de 29 ans, Hanzal est costaud, mais il n'est pas Joe Thornton ou Ryan Getzlaf. Loin de là. Selon moi, Hanzal ressemble beaucoup plus à des joueurs comme Brian Boyle (Lightning) et Paul Gaustad (maintenant à la retraite).

Hanzal n'est pas un joueur offensif.

Je ne vois donc pas de quelle façon Hanzal pourrait aider les Canadiens sur les deux premiers trios de l'équipe. C'est un joueur de 3e ou 4e trio. Point final.

Si les Coyotes exigent soit un choix de premier tour, ou soit Michael McCarron, ou soit même un choix de deuxième tour en retour de Hanzal, je juge ces demandes démesurées.

Pour un prix beaucoup plus modique, je pense que Hanzal peut aider une équipe comme les Canadiens. Mais dans un rôle de soutien. Pas dans un rôle principal.

Un texte de Félix Séguin