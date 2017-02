Vite, un contrat!

Publié aujourd'hui à 17h32

On ne parle pas souvent de lui mais Jean-Christophe Beaudin connaît toute une saison - une autre! - chez les Huskies de Rouyn-Noranda.

Régulier comme une horloge, Beaudin occupe le 11e rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ.

Le natif de St-Bruno-de-Montarville a récolté 65 points à ses 48 premiers matchs cette saison. Vous me direz que ce n'est rien d'extraordinaire, pour un joueur de 19 ans. C'est vrai.

Ce qui impressionne vraiment, c'est son différentiel de plus et moins encore cette année. C'est une bonne habitude qu'il n'a jamais perdue depuis les débuts de son parcours junior. Il est fiable et dédié sur la glace.

Après trois saisons, il a un cumulatif combiné de +87. Chez les joueurs actifs, il est le meneur à ce chapitre, une avance de +5 sur le second, l'excellent Mathieu Joseph (+82) des Sea Dogs de Saint-Jean.

Les meneurs dans les +/- chez les joueurs actifs

1- Jean-Christophe Beaudin (ROU) +87

2- Mathieu Joseph (SNB) +82

3- Olivier Desjardins (BAT) +68

4- Jérémy Lauzon (ROU) +65

5- Massimo Carozza (CAP) +63

C'est d'ailleurs mon choix pour le trophée Guy-Carbonneau, honneur décerné au meilleur attaquant défensif dans la LHJMQ.

Pourtant, Beaudin n'a toujours pas de contrat professionnel avec l'Avalanche du Colorado, qui l'a repêché au troisième tour du repêchage de 2015, 71e au total.

Mes sources me disent d'ailleurs que les négociations sont entamées entre Beaudin et l'Avalanche à ce sujet!

Un premier contrat professionnel qui sera amplement mérité pour l'attaquant des Huskies.

Voilà un autre membre de cette organisation qui s'apprête à mériter la confiance d'une équipe professionnelle.

C'est un autre signe d'un petit marché en bonne santé.

Un texte de Mikaël Lalancette