Bouchard perd un pari avec un partisan

La joueuse de tennis québécoise Eugenie Bouchard a appris à la dure de ne jamais parier contre Tom Brady.

En effet, alors que les Falcons d’Atlanta étaient confortablement en avance lors du Super Bowl LI, la blonde athlète a accepté un pari avec un de ses partisans par le biais de son compte Twitter. Si les Patriots devaient l’emporter, elle accorderait un rendez-vous « galant » à ce fan.

Alors que les probabilités étaient largement pour Bouchard, la Québécoise semblait nerveuse vers la fin du match. Ce qui devait arriver, arriva. Les Patriots ont effectué une remontée historique pour l’emporter.

Même si Bouchard a semblé bonne joueuse en demandant au partisan en question la ville où il habite, il reste à voir si elle tiendra son pari.

Chose certaine, elle aura appris.

@geniebouchard if patriots win we go on a date?

@geniebouchard Chicago. Go to school in Missouri. We can go on a date where ever you want! ��