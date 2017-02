Hartford veut les Islanders

Le gouverneur de l'État du Connecticut, Dannel P. Malloy, et le maire de Hartford, Luke Bronin, ont envoyé une lettre aux propriétaires des Islanders de New York vendredi pour signifier le désir de la ville d'accueillir l'équipe.

Celle-ci est à la recherche d’un nouveau domicile, puisque les dirigeants du Barclays Center ont signifié récemment leur intention de mettre fin à leur association avec le club, jugeant le tout non rentable.

