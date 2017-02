Cinq joueurs sous-estimés en vue de la date limite

Les gros noms du marché des transactions accapareront la majorité de l’attention au fur et à mesure que la date limite approchera, mais surveillez ces 10 joueurs qui pourraient apporter un précieux soutien à des équipes de tête.

Voyez l'analyse de Louis Jean sur le sujet dans la vidéo ci-dessus.

Beaucoup d’encre coulera au sujet des gros poissons dans l’océan de possibilités du marché des transactions d’ici le 1er mars. Kevin Shattenkirk, Matt Duchene, Gabriel Landeskog, Ben Bishop et Marc-André Fleury devraient retenir l’attention des amateurs de hockey, comme Johnny Oduya et Patrick Sharp, deux champions de la Coupe Stanley, si les Stars s’enlisent. Mais qui sont les joueurs sous-estimés susceptibles d’améliorer l’équipe à laquelle ils se joindront? En voici dix à ajouter à votre liste :

Alexandre Burrows, Ailier droit, Canucks

Burrows n’est plus le joueur qu’il était il y a quelques années, si bien qu’il sombre dans l’oubli à Vancouver. Il n’a pas été un marqueur de qualité depuis la saison 2012-13 et n’évolue plus à la droite des jumeaux Sedin. Burrows a néanmoins beaucoup à offrir ailleurs. Il demeure l’un des meilleurs agitateurs du circuit. Il connaît ce que ça prend pour se rendre loin en séries éliminatoires, se rendant au septième match de la finale de la Coupe Stanley en 2011. Il pourrait se joindre à une équipe qui aspire aux grands honneurs et jouer autant sur une deuxième ligne qu’une quatrième ligne.

Marcus Foligno, Ailier gauche, Sabres

Foligno mesure 6’3’’ et pèse 228 livres : exactement ce qui fait saliver les équipes à la date limite des transactions. Ça ne fait aucun doute que Foligno pourrait endurcir n’importe quelle équipe à un moment de l’année où le jeu se transforme en une guerre de tranchées. Foligno peut aussi jouer du bon hockey. Il a huit buts cette saison et évolue actuellement aux côtés de Jack Eichel et de Sam Reinhart sur le premier trio des Sabres.

Ron Hainsey, D, Hurricanes

Hainsey a passé l’essentiel de sa carrière dans de petits marchés comme Columbus, Atlanta et la Caroline, mais ceux qui l’épient savent qu’il s’agit d’un défenseur efficace capable de disputer de nombreuses minutes par match (moyenne de 21 minutes par match au cours de 10 de ses 11 dernières saisons). Il s’avèrerait un ajout important en vue de solidifier une troisième paire et un joueur capable de combler la perte d’un défenseur important en cas de blessure. À noter que Ron Hainsey n’a jamais été échangé au cours de sa carrière, une situation qui risque de changer au cours du prochain mois.

Michael Stone, D, Coyotes

À 26 ans, Stone deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Les Coyotes ont démontré cette saison qu’ils sont encore à des années-lumière d’une puissance de la Division Pacifique. Le directeur général John Chayka a la responsabilité d’obtenir quelque chose en retour de Stone au cours des prochaines semaines. Le défenseur mesure 6’3’’, fait osciller la balance à 210 livres, frappe beaucoup et bloque beaucoup de tirs. C’est le genre d’aptitudes que plusieurs équipes chercheront à ajouter à leur dernière paire. Comme le marché ne regorge pas de défenseurs de qualité si l’on exclut Shattenkirk et Oduya, Chayka pourrait même obtenir un beau retour pour Stone.

P-A Parenteau, Ailier droit, Devils

Parenteau aurait été l’un des noms intéressants lors de la précédente date limite des transactions s’il n’avait pas subi une blessure. Il est maintenant un atout intéressant chez les Devils. Parenteau possède d’excellentes statistiques en matière de possession de rondelle avec un Corsi supérieur à celui de la moyenne de son équipe. Il est un joueur capable d’inscrire une vingtaine de buts par saison et il peut joueur sur l’avantage numérique. Il n’est pas un marqueur élite, mais est un ajout intéressant sur un deuxième trio.

Pour la liste complète, consultez l'article original de Matt Larkin de Hockey News.