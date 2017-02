Andrew Shaw fait son mea-culpa

Andrew Shaw a martelé les mots «égoïste et stupide» pour décrire sa punition contre Nick Cousins en fin de deuxième période contre les Flyers, jeudi.

Au lendemain de la défaite de 3-1 à Philadelphie, l’attaquant du Canadien de Montréal n’a blâmé personne d’autre que lui pour avoir réchauffé le banc en troisième période.

Shaw, qui avait préféré ne pas rencontrer les journalistes la veille, avait eu le temps de décanter pour revenir sur le match où il a traversé la fameuse ligne entre l’intensité et l’indiscipline.

«Comme équipe, nous sommes revenus sur le match d’hier [jeudi] à Philadelphie, a-t-il expliqué. C’est ça qui est ça. J’ai écopé d’une mauvaise punition. C’était un geste égoïste de ma part et j’ai accepté les conséquences.»

Shaw a compris que son entraîneur Michel Therrien lui a lancé un message pour deux raisons : les Flyers ont marqué pendant qu’il se retrouvait au banc des punitions et pour une accumulation de mauvaises punitions depuis le début de la saison.

«C’est probablement un mélange des deux, a-t-il répliqué. Je ne sais pas combien j’ai de punitions mineures cette saison, mais j’ai eu plusieurs 10 minutes. Je ne suis pas ici pour passer mon temps au banc des pénalités, je veux aider l’équipe à gagner. Je désire gagner. Je cherche à faire partie d’une culture gagnante. J’ai laissé tomber mes coéquipiers contre les Flyers avec cette punition. Ils en ont profité pour marquer et ils ont finalement remporté le match. J’accepte les conséquences pour mon geste. Je dois être plus intelligent.»

Peste contre peste

Même s’il n’a joué que 38 matchs, Shaw se retrouve au troisième rang de la Ligue nationale (LNH) avec 84 minutes de punition. À ses cinq dernières campagnes avec les Blackhawks de Chicago, il n’avait jamais passé plus de 76 minutes au cachot. Et c’était en 80 rencontres lors de la saison 2013-2014.

À la défense du numéro 65, il a un nombre élevé de minutes de punitions cette saison en raison de ses bagarres (quatre), mais surtout ses quatre inconduites de 10 minutes. Pour les pénalités mineures, il est à égalité au sixième rang chez le CH avec Paul Byron avec 11. Alexander Radulov et Alexeï Emelin partagent le sommet avec 21.

Shaw a expliqué pourquoi il a renversé Cousins à l’entrée du territoire des Flyers.

«Cousins est le même type de joueur que moi, a-t-il souligné. Il est une sorte de "rat", il est un agitateur. Il y avait eu des échanges de coups de bâton avant mon geste. Mais ce n’était pas le temps de faire ça. Je dois maintenant l’oublier et penser à nos deux matchs de la fin de semaine.»

Une leçon à retenir

En conférence de presse à la veille du match contre les Capitals de Washington, Therrien désirait passer à une autre étape.

«C’était une punition différente des autres, mais j’en ai parlé après la rencontre et je veux passer à autre chose, a-t-il mentionné. Je suis convaincu qu’il a appris sa leçon.»

Ambassadeur pour une bonne cause

Par ailleurs, Shaw agira comme l’un des 30 ambassadeurs de la LNH (un joueur par équipe) pour promouvoir la diversité et l’inclusion face à des groupes et enjeux sociaux comme la communauté LGBTQ (lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et queer), l'appartenance ethnique et l'égalité des genres.

«Je suis le type de gars qui cherche à être heureux et je veux la même chose pour mon entourage, a-t-il expliqué. Je n’aime pas blesser les gens. Je désire utiliser mon expérience pour faire réaliser aux gens le pouvoir des mots. C’est bien d’être soi-même.»

«Je trouvais qu’il s’agissait d’une occasion parfaite pour m’impliquer, a-t-il poursuivi. Je me suis porté volontaire. L’an dernier, j’ai appris de mon erreur. Je sais que les mots peuvent affecter les gens, souvent plus qu’on pense.»

Au premier tour des séries l’an dernier contre les Blues de St. Louis, Shaw avait reçu une suspension d’un match pour avoir proféré des insultes à caractère homophobe. Il avait manqué la cinquième rencontre de la confrontation entre les Hawks et les Blues.