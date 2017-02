Les Canadiens et le marché des transactions

Publié hier à 17h24

Mis à jourhier à 17h37

La date limite est dans moins d'un mois. Ce sera le 1er mars prochain.

Beaucoup de choses risquent de se produire d'ici là. Les deux prochaines semaines permettront d'établir quelles équipes peuvent sérieusement aspirer à la coupe Stanley, quelles équipes seront bien positionnées pour le tournoi printanier et quelles organisations devront penser à l'an prochain.

Pour l'instant, il y a deux équipes qui sont déjà clairement éliminées, soit les Coyotes de l'Arizona et l'Avalanche du Colorado. C’est ce qui explique pourquoi plusieurs de leurs joueurs sont au centre de nombreuses rumeurs.

Ce qui nous amène aux Canadiens de Montréal. À moins d'un revirement de situation inattendu, le Tricolore terminera au premier rang dans la division. La question à un million de dollars est la suivante: que fera Marc Bergevin pour améliorer son club?

Voici les noms de quelques joueurs qui sont disponibles.

Martin Hanzal - Centre - Coyotes de l'Arizona

6'6", 226 lb

29 ans

Impact sur la masse salariale : 3,1 millions $

Les demandes des Coyotes pour Hanzal - TVA Sports

Analyse: Hanzal a clairement indiqué aux Coyotes cette saison qu'il n'allait pas signer de nouvelle entente avec eux. Il deviendra joueur autonome le 1er juillet prochain. Hanzal est un géant, mais n'a jamais produit à la hauteur de son talent. Est-ce un joueur qui va éclore ailleurs? Peut-il évoluer régulièrement sur l’un des deux premiers trios ou est-il un joueur des deux derniers trios? Hanzal ne connaît pas une grande saison, tout comme le reste de son équipe. Il est disponible depuis presque le début de la saison et personne n'a mordu à l'hameçon.

Shane Doan - Ailier droit - Coyotes de l'Arizona

6'1", 223 lb

40 ans

Impact sur la masse salariale: 3,87 millions $

Doan surpasse Hawerchuk - TVA Sports

Analyse: Le capitaine des Coyotes n'a que 15 points depuis le début de la saison. Il a joué toute sa carrière avec les Jets et les Coyotes cumulant plus de 1500 matchs. Doan n'a participé qu'à 55 matchs éliminatoires en carrière. Est-ce une saison de trop pour le vétéran?

Matt Duchene - Centre - Avalanche du Colorado

5'11", 195 lb

26 ans

Impact sur la masse salariale: 6 millions $

Analyse: Matt Duchene a été vivement critiqué la semaine dernière pour s'être dit ouvert à une transaction. Depuis des semaines, il répond aux questions à ce sujet. Il sait très bien que Joe Sakic l'a mis sur le marché des transactions. Je n'ai pas de problème avec les commentaires de Duchene. Il a marqué 30 buts l'an dernier et s'approchera de cette marque encore cette saison. Il a représenté le Canada internationalement à plusieurs occasions. Duchene est un excellent joueur de centre, mais le prix exigé sera élevé. Très élevé. Est-ce que ça en vaut la peine? Petite note intéressante, Duchene porte le numéro 9 en l'honneur du Rocket Richard.

Gabriel Landeskog - Ailier gauche - Avalanche du Colorado

6'1", 215 lb

24 ans

Impact sur la masse salariale: 5,571 millions $

Analyse: Landeskog en est à sa sixième saison dans la LNH et c'en est une difficile pour le capitaine de l'Avalanche. Selon mes sources, les Canadiens se sont informés à son sujet. L'ancien deuxième choix au repêchage est un joueur physique et intense qui n'a pas encore atteint son potentiel. Encore une fois, l'Avalanche est prêt à l'échanger, mais ne le donnera pas.

Jarome Iginla - Ailier droit - Avalanche du Colorado

6'1", 210 lb

39 ans

Impact sur la masse salariale: 5,3 millions $

Iginla dépasse Hull - TVA Sports

Analyse: Jarome Iginla a déjà marqué 50 buts dans une saison. C'était en 2001-02. Il a déjà mené les Flames de Calgary en finale de la Coupe Stanley en 2004. Iginla a dit mercredi qu'il souhaite être échangé pour avoir la chance de gagner un championnat. Le problème, dans le cas d'Iginla, c’est qu'il est en fin de carrière. Il n'a que 6 buts et affiche un médiocre différentiel de -17. Peut-il encore contribuer au sein d’une équipe aspirante?

La réalité, à la date limite des transactions, c’est que souvent les équipes paient un trop gros prix pour ce qu'ils reçoivent en retour. Qui est le dernier joueur acquis à la date limite des transactions à vraiment avoir eu un impact?

Parfois, ce sont les petites transactions qui peuvent faire la différence. Il est assez clair que les Canadiens ont un excellent noyau. Les joueurs sont soudés et ont fait preuve de caractère lorsqu'ils ont fait face à l'adversité cette saison. À quel point voudra-t-on jouer avec cette chimie?

Voici deux joueurs qui pourraient être disponibles à prix modiques. Seriez-vous intéressés à eux si les gros morceaux coûtent trop cher?

Thomas Vanek - Ailier gauche - Red Wings de Detroit

6'2", 214 lb

33 ans

Impact sur la masse salariale: 2,6 millions $

Une feinte osée signée Vanek - TVA Sports

Analyse: Thomas Vanek a marqué 40 buts en 2008-09, mais il n'est plus le même joueur. Il a été racheté par le Wild du Minnesota. Cela dit, Vanek connaît une très bonne saison à Detroit avec une récolte de 12 buts et 31 points. Il a joué à Montréal en 2013-14 et avait bien fait en saison régulière (6 buts, 15 points en 17 matchs). C'est en séries que les choses se sont gâtées. Est-ce que Vanek pourrait aider le CH? La direction serait-elle intéressée à lui? J'en doute, mais il ne faut pas complètement exclure Vanek. Il pourrait être un joueur de location même si une prolongation de contrat avec les Red Wings est toujours possible.

Brian Gionta - Ailier droit - Sabres de Buffalo

5'7", 178 lb

38 ans

Impact sur la masse salariale: 4,250 millions $

Gionta marque contre son ancienne équipe - TVA Sports

Analyse: Brian Gionta a non seulement joué cinq saisons avec le CH, il a été le capitaine de l'équipe. Gionta deviendra joueur autonome à la fin de la saison et n'a reçu aucune offre contractuelle des Sabres de Buffalo. Pourtant, ses statistiques sont potables avec 12 buts, 25 points et un différentiel de seulement -2 au sein d’une équipe qui en arrache défensivement. Tout le monde veut obtenir Sidney Crosby à la date limite des transactions et ne rien donner en retour. Gionta connaît la ville, l'organisation et pourrait jouer un rôle de soutien qui ne dérangerait aucunement la chimie dans le vestiaire. Le seul hic, c’est que les Sabres auraient besoin de retenir une portion du salaire de Gionta. Il n'est plus le même joueur, mais sait ce que ça prend pour gagner une Coupe Stanley.

J'ignore ce que fera Marc Bergevin d'ici la date limite des transactions. Mais les options ne manquent pas.

- Un texte de Louis Jean