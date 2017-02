Iginla veut être échangé

Pour la première fois, l'attaquant de l'Avalanche du Colorado Jarome Iginla a avoué clairement qu'il veut terminer la saison ailleurs qu'à Denver.

«J'aimerais aller ailleurs à la date limite des transactions. J'aimerais jouer en séries éliminatoires, a-t-il admis à Yahoo! Sports.

«Ce sont les meilleurs matchs et c'est là que tu as une chance de gagner et je n'ai pas abandonné l'idée [de remporter les grands honneurs].»

L'Avalanche croupit dans les bas fonds du classement de la Ligue nationale de hockey depuis plusieurs semaines déjà.

«S'ils peuvent avoir des choix au repêchage et des jeunes joueurs pour leurs plus vieux [comme moi], ce sera parfait pour eux, a ajouté Iginla. Ma fenêtre d'opportunité n'est pas la même que celle de cette équipe, c'est certain.»

Le vétéran de 39 ans en est à la dernière saison d'un contrat de trois ans qui lui a permis de toucher 16 millions $.

En 48 matchs depuis le début de la campagne, Iginla n'a amassé que six buts et six mentions d'aide. Lors des deux saisons précédentes, il avait inscrit 29 et 22 buts.