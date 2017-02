Publié aujourd'hui à 11h55

Mis à jouraujourd'hui à 12h02

Vous aimez Alexander Radulov. Je l'aime. Nous l'aimons. Tout le monde l'aime.

Passons à l'étape suivante. Son contrat se termine à la fin de la saison. On veut tous qu'il demeure avec les Canadiens de Montréal. N'est-ce pas? Mais pour combien d'années et pour quel montant d'argent? Quelle offre pourrait lui plaire et quelle offre pourrait plaire aux Canadiens ?

Radulov est talentueux et dynamique, mais il n'est pas non plus Alexander Ovechkin, Patrick Kane ou encore Vladimir Tarasenko. Alors, comparons des pommes avec des pommes.

J'ai fait une recherche et j'ai donc ciblé des joueurs qui évoluent ailleurs dans la LNH et qui se comparent à Radulov.

J'ai trouvé des ailiers qui étaient âgés entre 30 et 32 ans (Radulov aura 31 ans la saison prochaine) qui empochent en moyenne entre 5,5 et 6,0 millions de dollars par année (le salaire de Radulov est de 5,75 M $). De plus, je recherchais des joueurs qui ont récolté entre 60 et 70 points en une saison. Pourquoi entre 60 et 70 points? Parce que Radulov se dirige vers cette récolte cette année avec les Canadiens.

Êtes-vous prêts? Combien vaut Radulov? Voici des joueurs comparables au no. 47 des Canadiens.

LOUI ERIKSSON: Contrat 6 ans/36,0 millions $

Le 1er juillet dernier, il a accepté ce contrat avec les Canucks de Vancouver. Au moment de l'entente, il avait 30 ans. Il venait de connaître une saison de 30 buts et 63 points avec les Bruins de Boston. Il va empocher en moyenne 6 millions de dollars jusqu'en 2022.

ANDREW LADD: Contrat 7 ans/38,5 millions $

Les Islanders de New York lui ont consenti ce contrat le 1er juillet dernier alors qu'il était âgé de 30 ans. La moyenne de son contrat est de 5,5 millions de dollars, et ce jusqu'en 2023. Seulement une fois, Ladd a récolté 60 points en une saison (62), mais il a gagné deux Coupes Stanley.

ALEXANDER STEEN: Contrat 4 ans/23,0 millions $

L'attaquant des Blues a accepté cette prolongation de contrat le 23 septembre dernier à l'âge de 32 ans. Son nouveau pacte entrera en vigueur la saison prochaine. De 2017 à 2021, Steen empochera en moyenne 5,75 millions de dollars par saison. En 2013-14 et en 2014-15, Steen a connu des saisons de 62 et 64 points.

JASON POMINVILLE: Contrat 5 ans/28,0 millions $

Le 3 octobre 2013, Pominville s'est entendu avec le Wild. Il était sur le point d'avoir 31 ans. Jusqu'en 2019, l'impact de son contrat sur la masse salariale de l'équipe est de 5,6 millions de dollars. Au cours de sa carrière, Pominville a obtenu 60 points ou plus à 6 reprises.

À mon humble avis, les contrats d'Eriksson, Ladd, Steen et Pominville seront utiles dans la négociation du prochain contrat de Radulov. L'âge, le salaire et les statistiques se ressemblent. Radulov aura le droit de se comparer avec eux.

Pour ma part, je serais très satisfait de voir Radulov accepter un contrat semblable à celui d'Alexander Steen. Pourquoi ? J'aime la durée. Je pense que 4 ans, c'est assez. Il ne faut pas oublier que Radulov en est seulement à sa 3e saison complète dans la LNH. Il s'agit d'un petit échantillon. Pourra-t-il jouer avec la même énergie et la même fougue à l'âge de 33, 34 ou 35 ans ? Les dirigeants des Canadiens se posent sûrement la même question.

Et de nos jours, la cinquième, sixième et septième année d'un contrat font souvent mal à une équipe. Cette dernière est souvent forcée de racheter le contrat du joueur. Ce sera sûrement le cas pour Loui Eriksson et Andrew Ladd.

Vous l'aimez Radulov. Je l'aime Radulov. Mais pas à n'importe quel prix non plus!

Texte écrit par Félix Séguin