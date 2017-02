Les gants et les dents de Radulov

Max Pacioretty a marqué trois buts contre les Sabres. Les trois fois, il a célébré avec ses compagnons de trios, Phillip Danault et Alexander Radulov. Et les trois fois, Radulov lui a transmis sa joie en lui passant son gant au visage.

«Radu est toujours très exubérant après un but, il est toujours fou de joie, a rappelé le capitaine du Canadien de Montréal, mardi. Mais depuis notre victoire contre les Devils au New Jersey, il a commencé une nouvelle tradition. Il frotte son gant dans ma face après un but. Ce n’est pas l’odeur la plus agréable même s’il n’arrête pas de me dire que les gars de l’équipement lavent ses gants souvent. En plus, j’ai l’impression qu’il cherche à me rentrer un doigt dans la gorge avec son gant tellement il est intense. Je suis obligé de boire de l’eau à mon retour au banc pour me nettoyer la bouche. Ce n’est pas très propre.»

« Même s’il sait que ça me fâche, il n’arrête pas de le faire, a-t-il poursuivi. Je me tourne maintenant vers vous (les journalistes) pour lui dire d’arrêter. Mais ça ne devrait pas fonctionner. »

Un nouveau sourire

Pacioretty a ensuite raconté une anecdote savoureuse au sujet de Radulov.

«J’ai fait un party de Noël à la maison où j’ai reçu tous mes coéquipiers et leurs conjointes et j’ai eu un appel de Radulov le lendemain où il me disait qu’il pensait avoir oublié ses dents chez moi. Je faisais le ménage quand le téléphone a sonné. Je crois que pendant près de deux mois, il n’avait pas ses dents. J’ai remarqué il y a quelques jours qu’il avait enfin son partiel. Je pensais qu’il les avait enfin trouvés, mais il s’est simplement fait faire de nouvelles dents.»