Top 100 : 15 grands oubliés

La Ligue nationale de hockey a dévoilé vendredi soir le top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire.

Évidemment, dans chaque palmarès, il y a toujours des «oubliés».

Voyez le résumé du dévoilement des 100 plus grands joueurs de l'histoire dans la vidéo ci-dessus.

Nous n'avons qu'à penser à Mark Recchi, 12e pointeur de l'histoire de la LNH ou encore à Jarome Iginla, 16e buteur.

Et que dire de Phil Housley et de Larry Murphy, respectivement 4e et 5e pointeurs de l'histoire parmi les défenseurs?

Chez les gardiens, Ed Belfour n'a pas été choisi malgré son 3e rang pour les victoires, son trophée Calder, ses deux trophées Vézina et ses quatre trophées Jennings.

Voici donc 15 joueurs qui auraient bien pu avoir leur place dans ce top 100 :