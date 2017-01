Subban: le plus beau des capitaines

Il y a un an, P.K. Subban avait chanté du Johnny Cash à son arrivée dans la salle des médias lors du match des étoiles à Nashville. Cette année, Subban n’a pas poussé la note, mais il sortait encore une fois du lot avec son chic complet vert forêt.

«Jonathan Toews m’a même dit qu’il était un peu déçu de moi, il s’attendait à ce que je sois encore plus excentrique», a rigolé le numéro 76.

Subban restera toujours un personnage unique. C’est dans son ADN. Il a une personnalité différente du classique joueur de hockey.

Il a reçu son invitation pour la classique des étoiles à Los Angeles en obtenant le plus grand nombre de votes des partisans parmi les joueurs de la division Centrale.

Questionné à savoir s’il croyait que les votes provenaient plus des fidèles des Predators ou ceux du Canadien, Subban a offert une réponse à son image.

«Je ne sais pas pour quelles raisons les partisans votaient. Est-ce que c’était pour les performances ? Je pense que c’était plus pour le plus beau capitaine. Dans ce cas, il n’y a pas de doute que c’est moi. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur joueur des quatre capitaines, mais je suis clairement le plus beau!»

«Non, plus sérieusement, c’est toujours un honneur quand les partisans se rangent derrière toi, a-t-il poursuivi. Les fans de Nashville et du Tennessee sont incroyables depuis le premier jour. C’est aussi flatteur de constater que même si j’ai quitté Montréal, j’ai encore plusieurs partisans.»

Heureux à Nashville

L’an dernier, Subban représentait le Canadien à un match des étoiles à Nashville. Cette année, il porte les couleurs des Predators à ce même évènement, mais à Los Angeles. Disons qu’il y a eu plusieurs bouleversements dans sa vie depuis les douze derniers mois.

«C’est la vie, a-t-il répliqué. Il y a parfois des changements. En fin de compte, je crois que la transaction était bonne pour les deux équipes. Shea participe également au match des étoiles. Je suis heureux d’être un membre des Predators de Nashville aujourd’hui. »

«Je me remémore de bons souvenirs en croisant Carey, Michel et Geoff ici à Los Angeles, a-t-il continué. J’ai eu du bon temps à Montréal, mais c’est un ancien chapitre.»

Blessé au dos, Subban a renoué avec l’action pour les quatre derniers matchs des Predators avant de s’envoler pour la Californie. Il avait manqué 16 rencontres.

«C’est plus important de revenir en santé que de jouer le match des étoiles, a-t-il reconnu. Je n’avais jamais manqué six semaines de hockey durant une saison et j’espère ne plus jamais revivre ça. Je restais dans un bon état d’esprit puisque je me rappelais que je n’avais pas souvent été blessé au cours de ma carrière. En sept ans dans la LNH et en près de 500 matchs, je n’avais pas manqué plusieurs matchs. J’ai été malchanceux. Mais je suis de retour.»

Admiratif de Grant Fuhr

À l’instar des autres joueurs présents à ce match des étoiles, Subban a fait la connaissance avec plusieurs légendes du hockey au cours des dernières heures. C’est un ancien gardien des Oilers d’Edmonton qui a surtout capté son attention.

«Je sautais partout vendredi soir, a-t-il dit. Quand j’ai vu Grant Fuhr, je me suis élancé vers lui. Je ne l’avais jamais rencontré. C’est un homme de peu de mots, mais nous avons échangé quelque peu.»

«J’ai également rencontré Mike Modano pour la première fois, a-t-il enchaîné. Je n’en revenais pas de voir dans quelle forme resplendissante il est. On dirait qu’il pourrait encore jouer. C’est la même chose pour Nicklas Lidstrom, que j’ai croisé. J’étais aussi content de rencontrer Eric Lindros. Je traînais dans le lobby comme un enfant dans un magasin de bonbons. Peut-être que je suis tombé sur les nerfs de quelques légendes.»