L'histoire des Canadiens reconnue

Le Canadien étant l’équipe la plus titrée de l’histoire de la LNH, il n’est pas surprenant de retrouver 24 de ses anciens porte-couleurs au sein de la liste des 100 meilleurs joueurs de l’histoire du circuit.

Aux 13 qui se trouvaient sur la liste, des acteurs ayant principalement évolué dans la Ligue nationale de hockey au cours du premier demi-siècle de son existence se sont ajouté 11 noms.

Le panel d’électeurs a gardé une place importante aux principaux artisans ayant permis au Tricolore de remporter six coupes Stanley dans les années 1970.

Ainsi, on retrouve au sein de cette liste Guy Lafleur, meilleur pointeur de l’histoire de la concession centenaire avec 1246 points, Yvan Cournoyer, gagnant de huit coupes en 12 saisons, Ken Dryden, récipiendaire de cinq trophées Vézina en sept campagnes, Jacques Lemaire, centre le plus productif du Tricolore au cours des 50 dernières années et Bob Gainey, que Viktor Tikhonov, célèbre entraîneur de l’Armée rouge, avait déjà qualifié de joueur le plus complet du monde.

Lapointe ignoré

Deux des trois membres du «Big Three» ont également été retenus. Larry Robinson, dont le différentiel de +730 ne sera jamais approché, et Serge Savard, seul membre d’Équipe Canada à ne pas avoir subi la défaite lors de la Série du siècle.

De ce fait, plusieurs souligneront que Guy Lapointe, l’autre membre de cet imposant trio est, une fois de plus, victime d’une injustice en ne pouvant accompagner ces deux compagnons d’armes au sein de cette sélection.

On peut se demander s’il n’aurait pas eu sa place avant Duncan Keith, dont la reconnaissance vient peut-être un peu rapidement.

Le Roy en séries

Patrick Roy fait également partie de ce groupe sélect. Le contraire aurait été bien surprenant. L’ancien portier du Canadien et de l’Avalanche est le seul joueur de l’histoire de la LNH à avoir gravé son nom trois fois sur le trophée

Conn Smythe remis au joueur le plus utile à son équipe en séries éliminatoires.

D’ailleurs, il domine tous ses pairs avec 151 gains, dont 23 par jeux blancs (2e), en séries éliminatoires. Ses 551 victoires en saison régulière lui confèrent le deuxième rang dans cette colonne derrière les 691 de Martin Brodeur.

Chris Chelios, qui a offert ses plus belles années aux Blackhawks de Chicago, est également au nombre des élus.

Une place pour les Nordiques

Le comité chargé d’élire les 100 meilleurs joueurs de tous les temps a invité quelques anciens Nordiques.

À commencer par Peter Stastny, qui a disputé près de 10 saisons complètes dans la Vieille Capitale.

Avec 1059 points (385 buts et 674 passes), il fut le deuxième pointeur le plus prolifique de la décennie 1980 derrière l’unique Wayne Gretzky et ses 1842 points (626 buts et 1216 passes).

Joe Sakic, qui a marqué le plus de buts en prolongation en séries éliminatoires (8) dans l’histoire du circuit, Peter

Forsberg et Mats Sundin sont les autres élus à avoir porté le Fleurdelysé.