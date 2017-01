Nikita Nesterov, la nouvelle acquisition des Canadiens de Montréal, portera le numéro 89.

Ce numéro appartenait à Ryan Johnston. Le défenseur arborera désormais le numéro 75 lorsqu’il sautera sur la glace dans l’uniforme du Tricolore.

Nikita Nesterov portera le numéro 89 avec les Canadiens. / Nikita Nesterov will wear No. 89 with the Canadiens. pic.twitter.com/iPZ9rO2q2X