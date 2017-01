Concours d'habiletés : duel Weber-Subban

La LNH a dévoilé l’identité des participants aux différentes épreuves du concours d’habiletés du week-end des étoiles, vendredi.

C’est sans surprise que Shea Weber, défenseur des Canadiens de Montréal, a été désigné pour représenter la section Atlantique avec Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay) à l’épreuve du tir le plus puissant. P.K. Subban, défenseur des Predators de Nashville, est inscrit dans la section Centrale.

Weber avait remporté l’épreuve du tir le plus puissant l’année dernière, à Nashville, avec une frappe de 108 milles à l’heure, épreuve à laquelle Subban avait aussi participé. À voir dans la vidéo ci-dessus. C’était avant que les Canadiens et les Predators ne s’échangent ces deux joueurs, quelques mois plus tard, pendant la saison morte.

Weber sera aussi appelé à tenter sa chance lors des épreuves du nouveau défi des quatre lignes et lors des tirs de barrage.

De son côté, le gardien du CH Carey Price tentera de marquer des buts dans le défi des habiletés, en plus de défendre le filet de l’Atlantique lors des fusillades.

Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, pourrait épater la galerie aux concours de précision et de vitesse.

Le concours d’habiletés aura lieu au Staples Center de Los Angeles samedi à 19h; un événement présenté en direct sur TVA Sports.

RELAIS D'HABILETÉS



Section Atlantique

Tirs sur réception : Erik Karlsson (défenseur, Sénateurs d’Ottawa), Vincent Trocheck (attaquant, Panthers de la Floride), Kyle Okposo (attaquant, Sabres de Buffalo). [Passeur : Victor Hedman, défenseur, Lightning de Tampa Bay]

Passes : Frans Nielsen (attaquant, Red Wings de Detroit)

Contrôle de rondelle : Brad Marchand (attaquant, Bruins de Boston)

Maniement de bâton : Auston Matthews (attaquant, Maple Leafs de Toronto)

Buts de gardien : Carey Price (Canadiens de Montréal)

Section Métropolitaine

Tirs sur réception : Seth Jones (défenseur, Blue Jackets de Columbus), Alexander Ovechkin (attaquant, Capitals de Washington), Wayne Simmonds (attaquant, Flyers de Philadelphie). [Passeur : Ryan McDonagh, défenseur, Rangers de New York]

Passes : John Tavares (attaquant, Islanders de New York)

Contrôle de rondelle : Justin Faulk (défenseur, Hurricanes de la Caroline)

Maniement de bâton : Sidney Crosby (attaquant, Penguins de Pittsburgh)

Buts de gardien : Braden Holtby (Capitals de Washington)

Section Centrale

Tirs sur réception : Duncan Keith (défenseur, Blackhawks de Chicago), Ryan Suter (défenseur, Wild du Minnesota), Vladimir Tarasenko (attaquant, Blues de St. Louis. [Passeur : Nathan MacKinnon, attaquant, Avalanche du Colorado]

Passes : Jonathan Toews (attaquant, Blackhawks de Chicago)

Contrôle de rondelle : Tyler Seguin (attaquant, Stars de Dallas)

Maniement de bâton : Patrick Kane (attaquant, Blackhawks de Chicago)

Buts de gardien : Devan Dubnyk (Wild du Minnesota)

Section Pacifique

Tirs sur réception : Joe Pavelski (attaquant, Sharks de San Jose), Ryan Kesler (attaquant, Ducks d’Anaheim), Jeff Carter (attaquant, Kings de Los Angeles. [Passeur : Bo Horvat, attaquant, Canucks de Vancouver]

Passes : Drew Doughty (défenseur, Kings de Los Angeles)

Contrôle de rondelle : Cam Fowler (défenseur, Ducks d’Anaheim)

Maniement de bâton : Johnny Gaudreau (attaquant, Flames de Calgary)

Buts de gardien : Mike Smith (Coyotes de l’Arizona)

DÉFI DES QUATRE LIGNES



Section Atlantique

Nikita Kucherov (attaquant, Lightning de Tampa Bay)

Erik Karlsson (défenseur, Sénateurs d’Ottawa)

Vincent Trocheck (attaquant, Panthers de la Floride)

Shea Weber (défenseur, Canadiens de Montréal)

Section Métropolitaine

Ryan McDonagh (défenseur, Rangers de New York)

Wayne Simmonds (attaquant, Flyers de Philadelphie)

Taylor Hall (attaquant, Devils du New Jersey)

Seth Jones (défenseur, Blue Jackets de Columbus)



Section Centrale



Ryan Suter (défenseur, Wild du Minnesota)

Tyler Seguin (attaquant, Stars de Dallas)

P.K. Subban (défenseur, Predators de Nashville)

Nathan MacKinnon (attaquant, Avalanche du Colorado)



Section Pacifique



Joe Pavelski (attaquant, Sharks de San Jose)

Brent Burns (défenseur, Sharks de San Jose)

Ryan Kesler (attaquant, Ducks d’Anaheim)

Bo Horvat (attaquant, Canucks de Vancouver)

TIR LE PLUS PRÉCIS



Section Atlantique

Kyle Okposo (attaquant, Sabres de Buffalo)

Auston Matthews (attaquant, Maple Leafs de Toronto)

Section Métropolitaine



John Tavares (attaquant, Islanders de New York)

Sidney Crosby (attaquant, Penguins de Pittsburgh)



Section Centrale



Patrik Laine (attaquant, Jets de Winnipeg)

Patrick Kane (attaquant, Blackhawks de Chicago)



Section Pacifique



Connor McDavid (attaquant, Oilers d’Edmonton)

Jeff Carter (attaquant, Kings de Los Angeles)

PATINEUR LE PLUS RAPIDE



Section Atlantique



Brad Marchand (attaquant, Bruins de Boston)

Nikita Kucherov (attaquant, Lightning de Tampa Bay)



Section Métropolitaine



Cam Atkinson (attaquant, Blue Jackets de Columbus)

Taylor Hall (attaquant, Devils du New Jersey)



Section Centrale



Vladimir Tarasenko (attaquant, Blues de St. Louis)

Nathan MacKinnon (attaquant, Avalanche du Colorado)



Section Pacifique



Bo Horvat (attaquant, Canucks de Vancouver)

Connor McDavid (attaquant, Oilers d’Edmonton)

TIR LE PLUS PUISSANT



Section Atlantique

Victor Hedman (défenseur, Lightning de Tampa Bay)

Shea Weber (défenseur, Canadiens de Montréal)

Section Métropolitaine