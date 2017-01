Une directrice générale adjointe pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé la nomination de Catherine Raîche à titre de directrice générale adjointe des opérations football, mercredi.

Raîche s'était jointe aux Alouettes en décembre 2015 en tant que coordonnatrice de l'administration football, aidant l'équipe dans plusieurs rôles, dont la gestion du plafond salarial, la négociation et la rédaction de contrats. Dans ses nouvelles fonctions, la Montréalaise âgée de 27 ans supervisera les activités quotidiennes des opérations football.

La jeune femme possède un diplôme en droit de l'Université de Sherbrooke et a été admise au Barreau du Québec en 2012. Elle a pratiqué le droit corporatif et fiscal pendant trois ans au cabinet d'avocats montréalais Gascon & Associés.

Les Alouettes ont aussi embauché Joe Mack en tant que directeur général adjoint du personnel des joueurs.

«Nous sommes extrêmement satisfaits de pouvoir compter sur des gens aussi accomplis et qualifiés afin de prendre en charge notre département des opérations football et du personnel des joueurs, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, par voie de communiqué. Catherine Raîche possède une excellente connaissance de notre sport et elle a rapidement prouvé qu'elle était fin prête à relever de plus grands défis, tandis que la précieuse expérience de Joe Mack se veut une addition de taille à notre organisation.»

Un homme d'expérience

Pour sa part, Mack a connu du succès autant dans la NFL que dans la LCF, incluant un championnat de la Coupe Grey avec les Blue Bombers de Winnipeg en 1984, ainsi qu'une victoire au Super Bowl XXVI, en janvier 1992, comme directeur du recrutement avec les Redskins de Washington.

En 2010, Mack est retourné dans la LCF en tant que directeur général et vice-président des opérations football des Blue Bombers, aidant l'équipe à accéder au match de la Coupe Grey en 2011. Dans son nouveau rôle avec les Alouettes, il supervisera le département du personnel des joueurs et sera en charge des dépisteurs de l'équipe.