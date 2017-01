Marchand devra s'expliquer

Brad Marchand a été convoqué par le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey et devra s'expliquer jeudi.

L'attaquant des Bruins de Boston a fait trébucher Niklas Kronwall, des Red Wings de Detroit, lors de la rencontre de mardi soir.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.

Boston's Brad Marchand will have a hearing tomorrow for a dangerous trip on Detroit's Niklas Kronwall.