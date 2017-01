Deux joueurs pour un poste à gauche

Avec le départ de Donny Toia, il ne reste plus qu’Ambroise Oyongo comme arrière gauche, ce qui ouvre une porte à deux joueurs invités.

D’une part, il y a le produit de l’Académie, Aron Mkungilwa, et de l’autre, Anthony Wallace, un revenant dans la Major League Soccer (MLS).

Les deux hommes savent qu’ils sont en lutte pour le poste.

«C’est de la compétition, c’est moi ou lui. Mais j’y vais toujours à 100 %. Qu’il y ait de la compétition ou non, j’y vais à fond», a soutenu ­Mkungilwa.

Les pitbulls n’ont peut-être plus la cote, mais c’est peut-être la meilleure façon de décrire le jeune homme de 20 ans originaire de la République démocratique du Congo.

En effet, malgré ses 5 pi 4 po, il joue la pédale au plancher.

«Je suis petit de taille seulement, le cœur est gros comme l’univers et c’est difficile de jouer contre moi», assure-t-il.

«C’est important pour moi [d’être ici] parce que ça fait plusieurs années que je suis au club et j’ai ce sentiment d’appartenance. Je veux prouver que je peux avoir une place pour la saison prochaine.»

Retour

Si pour Mkungilwa c’est une occasion de faire sa place dans la MLS, pour Anthony Wallace, qui a 27 ans, c’est plutôt une chance d’y revenir.

Il a amorcé sa carrière à 18 ans, disputant sept saisons dans la MLS avec Dallas et le Colorado avant de prendre le chemin de la NASL, avec Tampa Bay, en 2014.

Depuis 2014, il n’a joué que six matchs en MLS, avec les Red Bulls en 2015.

«Ça fait du bien d’être de retour dans un environnement de la MLS et j’apprécie cette chance», a-t-il admis.

Il veut s’intégrer à l’Impact.

«Je veux assimiler leur système, m’intégrer, ne pas être à la traîne et laisser une bonne impression. J’ai remarqué qu’ils utilisent leurs arrières latéraux et qu’ils les font monter plus haut et je suis familier avec ça parce qu’on jouait comme ça avec les Red Bulls.»