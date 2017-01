Une enquête sur la mort de Ventura

Le décès du joueur de baseball dominicain Yordano Ventura fera l’objet d’une enquête alors que certains détails troublants ont commencé à circuler.

Une station radiophonique de Santo Domingo, Pio Deportes, a rapporté que Ventura aurait été dépouillé de plusieurs objets précieux, dont sa bague de la Série mondiale, après avoir été victime de son accident de la route tragique au cours du week-end.

En entrevue avec le média dominicain, le grand-père du lanceur Raul Hernandez a effectivement laissé entendre que la situation n’était pas claire concernant les événements qui ont suivi l’accident.

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Pedro Martinez a pour sa part avancé, sur son compte Twitter, que Ventura aurait d’abord survécu à l’accident avant d’être volé et laissé pour mort.

«C’est maintenant plus douloureux de savoir que Yordano était toujours vivant après l’accident et au lieu que quelqu’un l’aide, on l'a volé et laissé mourir», a écrit Martinez.

Pour l’instant, aucun rapport officiel ne confirme ces informations, mais l'enquête tentera de déterminer les circonstances de la mort du joueur des Royals de Kansas City qui a totalisé 38 victoires dans le baseball majeur.

Conduit à son dernier repos

Les funérailles de Ventura, qui avaient lieu mardi, ont par ailleurs rassemblé plusieurs membres de l’organisation des Royals à Las Terrenas, dans la province de Samana.

Le président de l’équipe, Dan Glass, était sur place, tout comme le directeur général Dayton Moore et le gérant Ned Yost.

Parmi ses coéquipiers endeuillés, Alcides Escobar, Eric Hosmer, Mike Moustakas et Salvador Perez étaient notamment présents.