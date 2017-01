«Ils ne sont pas dirigeables» - Bouchard

À en croire les propos de l’entraîneur-chef Joël Bouchard, l’Armada de Blainville-Boisbriand n’a pas seulement perdu le match, l’équipe a aussi perdu le cap.

«Ils ne sont pas dirigeables. On vit une crise d’identité. J’ai des chiens qui veulent devenir des chats. Ils sont hésitants. Ils n’ont pas encore tout compris ce qu’on leur dit.»

Bouchard a encore vu ses hommes faire fi des directives dans cette défaite face au Phoenix, une équipe occupant le 16e rang du classement.

«Je suis content qu’on ait perdu. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas satisfaits de plusieurs points. Ça va faire du bien une dose d’humilité, a indiqué l’instructeur. Le travail est là, mais on le fait mal. Nous ne jouons pas en équipe.»

Points à corriger

Bouchard a aussi pointé le manque de concentration et les nombreuses gaffes coûteuses. «Nous avons des hauts et des bas. Mentalement, nous ne sommes pas accrochés au match et nos erreurs font mal.»

«Nous sortons du plan de match. On joue bien quelques minutes. On marque et après on oublie de jouer, a relaté le vétéran Alexandre Alain. C’est certain que ce n’est pas idéal de perdre, mais ce n’est pas dramatique. Il reste encore plusieurs matchs à la saison pour se replacer.»

«Il était temps qu’une défaite comme celle-là arrive, a soupiré Alex Katerinakis. On doit revenir à notre identité de travailleurs et y aller une étape à la fois. Ça ne devrait pas être long.»