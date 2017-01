DMD: un deuxième séjour à Montréal pour Vanek?

Le Marc Bergevin de 2017 imitera-t-il le Marc Bergevin de 2014 en mettant la main sur Thomas Vanek avant la date limite des transactions?

Tout indique que les Red Wings de Detroit seront vendeurs d’ici à la date limite des transactions et l’un des joueurs qu’il sera intéressant de surveiller est l’attaquant Thomas Vanek.

L’Autrichien était l’un des joueurs les plus convoités il y a trois ans quand Marc Bergevin avait fait son acquisition des Islanders de New York en retour de Sebastian Collberg et un choix de deuxième tour conditionnel. Vanek n’a peut-être plus le même lustre, mais avec ses 31 points, dont 12 buts, en 36 rencontres cette saison, l’attaquant représente toujours une menace offensive.

L’ailier gauche sera joueur autonome à la fin de la saison, lui qui a paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 2,6 M$ l’été dernier avec les Red Wings. Le Wild avait préalablement racheté son contrat.

Voyez les experts de Dave Morissette en direct prendre position sur cette possible transaction de Marc Bergevin dans la vidéo ci-dessus.