Podium historique pour Harvey et le Canada

Et ça continue! Alex Harvey a fréquenté le podium pour une troisième épreuve de suite en Coupe du monde de ski de fond en contribuant à la troisième place de l’équipe canadienne au relais 4 X 7,5 km, dimanche à Ulricehamn en Suède.

Dans une course qui s’est réglée dans les derniers mètres, Len Valjas a lutté jusqu’au bout avant de céder la victoire à une équipe de la Norvège suivie d’une autre de Suède après 1 h 6 min 47 s 5 s.

«C’est tellement une surprise pour nous. Les farteurs pleuraient. Ça faisait tellement longtemps qu’on essayait au relais, mais il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas», a exprimé Harvey, joint dans les instants suivant la cérémonie du podium.

Ce podium a une double valeur dans l’histoire du ski de fond canadien. Harvey devient le premier homme à aligner trois médailles en autant d’épreuves consécutives en Coupe du monde. La championne olympique Beckie Scott détient le record féminin avec cinq podiums en cinq courses de suite disputées à Vernon et Canmore en 2005.

De plus, il s’agit d’un premier podium masculin dans une épreuve de relais à quatre athlètes après qu’un quatuor féminin eut également terminé troisième à Canmore en 1987. La Québécoise Marie-Andrée Masson faisait notamment partie de ce relais à l’époque.

«Ça donne une valeur juste où le pays se situe. C’était une Coupe du monde et tous les meilleurs des autres pays y étaient», a indiqué Harvey.

«À Vancouver (aux Jeux olympiques), on s’était maintenu parmi les trois meilleurs après les 30 premiers kilomètres et on était les favoris pour gagner le relais, mais on avait fini septième. Il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas», se souvient le Québécois, qui avait à ce moment comme équipiers Devon Kershaw, Ivan Babikov et George Grey pour l’épreuve olympique de 4 X 10 km.

Encore Valjas

Deuxième relayeur, Harvey a attaqué le deuxième segment en style classique après celui que venait de compléter Devon Kershaw. Knute Johnsgaard, puis finalement Valjas, se sont ensuite élancés pour les épisodes en «skate» (style libre).

Dans le cas de Valjas, il remporte une deuxième médaille pour un deuxième dimanche de suite. Le 15 janvier dernier, le fondeur de 6 pi 6 po avait remporté l’or avec Harvey lors de l’unique épreuve de sprint par équipe de la saison disputée à Toblach en Italie.

«Len a bien utilisé son intuition de sprinteur pour bien se positionner à la fin», selon Harvey.