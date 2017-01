Les Canadiens et les Ducks en pourparlers?

Les directeurs généraux des Canadiens de Montréal et des Ducks d’Anaheim, Marc Bergevin et Bob Murray, auraient eu des pourparlers concernant une hypothétique et potentielle transaction.

C’est du moins ce que rapporte le réseau Sportsnet, mercredi.

Et ce ne serait pas que des conversations récentes. Certaines remonteraient à la dernière saison.

Les deux formations ont souvent transigé ensemble dans le passé depuis que Bergevin est le grand patron des opérations hockey du CH.

On peut penser à la transaction de Louis Leblanc (pour un choix de repêchage conditionnel), de Rene Bourque (pour Bryan Allen) ou de Jiri Sekac (pour Devante Smith-Pelly).

De plus, le réseau anglophone suggère le nom de Johnny Oduya, des Stars de Dallas, comme cible potentielle de Bergevin. Ce dernier était dans l’organisation des Blackhawks lorsqu’Oduya avait été acquis par les Hawks.

De plus, le nom de Kevin Shattenkirk, le défenseur des Blues de St. Louis, revient continuellement dans les rumeurs de transaction. Les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens, qui pourraient avoir besoin d’un peu de renfort à l’approche des séries éliminatoires, pourraient être des destinations potentielles pour le joueur d’arrière.