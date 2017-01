La dernière fois est la bonne pour Raines

À sa dernière année d’admissibilité, Tim Raines a finalement été élu au Temple de la renommée du baseball, mercredi.

L’ancien joueur des Expos de Montréal a récolté 86% des votes. L'ancien des Astros de Houston Jeff Bagwell (86,2%) et l'ex-receveur Ivan Rodriguez (76%) seront également intronisés à Cooperstown le 30 juillet.

À sa précédente tentative, Raines avait reçu l’appui de 69,8% des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique, alors que 75% des voix sont nécessaires pour obtenir le statut d’immortel.

Il a commenté la bonne nouvelle sur Twitter.

«Je suis extrêmement honoré d’avoir reçu l’appel qui m’annonçait que j’allais être intronisé au Temple de la renommée du baseball majeur, a écrit Raines quelques minutes après l’annonce. Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure façon de souligner ma carrière de 23 ans.

«Lorsque j’ai commencé à jouer au baseball professionnel, je voulais seulement devenir l’un des meilleurs joueurs à ma position. Je ne prévoyais pas faire mon entrée à Cooperstown. Maintenant que ce sera le cas, je suis excité de partager cet honneur avec ma famille.»

S’il n’avait pas obtenu les votes nécessaires, il aurait vu les portes du Temple se fermer à tout jamais devant lui.

Au cours de carrière, Raines a maintenu une moyenne au bâton de ,294, mais surtout un taux de présence sur les sentiers de ,385. Ses 808 buts volés représentent encore aujourd’hui le cinquième plus haut total de l’histoire.

Il a participé sept fois au match des étoiles, à ses premières années à Montréal, entre 1981 et 1987. Il était par ailleurs revenu avec le club pour un court séjour en 2001, soit à 41 ans.

Raines a disputé 23 saisons dans le baseball majeur, dont 13 avec les Expos.

Guerrero sur le seuil

De son côté, Vladimir Guerrero, qui a aussi porté les couleurs des Expos, n’a pas obtenu une quantité suffisante de votes afin de faire son entrée au Temple de la renommée. À sa première année d’admissibilité, le nom du puissant cogneur s’est retrouvé sur 71,7% des bulletins.

Le voltigeur Larry Walker et le joueur d’arrêt-court Orlando Cabrera n’ont pas non plus été retenus.