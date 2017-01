Battus par les employés de l’ombre

On redoutait les Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Phil Kessel, Conor Sheary, ou Justin Schultz. Mais les champions de la coupe Stanley ont plus d’une façon de faire trembler.

Ian Cole, Eric Fehr, Jake Guentzel et Olli Maatta ont marqué les buts des Penguins de Pittsburgh dans un gain de 4-1 contre le Canadien de Montréal, mercredi, au Centre Bell.

Le CH avait réalisé l’une de ses principales missions en tenant Crosby loin de la feuille de pointage. Idem pour Kessel et Schultz. Du groupe, seuls Malkin et Sheary ont terminé la rencontre avec une mention d'aide.

À l’image du dernier match à Detroit, le Tricolore a généré très peu d’occasions de marquer. Matthew Murray a respiré un peu mieux qu’à son dernier départ contre les Capitals de Washington où il l’avait emporté 8-7.

«Nous n’avions pas la confiance nécessaire pour fabriquer des jeux, a dit le capitaine, Max Pacioretty. Les Penguins ont fermé le jeu, mais nous n’avons rien fait pour compliquer leur travail.»

«On n’a pas d’excuses, a renchéri le défenseur Shea Weber. Il reste quatre matchs avant la pause du match des étoiles. On doit se ressaisir. On a encore du temps.»

Sven Andrighetto a inscrit l’unique but des locaux en fin de deuxième période. Le Suisse a surpris Murray avec le classique jeu du tourniquet derrière son filet.

De nouveaux trios

Michel Therrien a cherché les bonnes combinaisons lors de ce duel contre les Penguins. À mi-chemin dans le match, il a brisé son gros trio, celui d’Alex Galchenyuk, Pacioretty et Alexander Radulov.

Pacioretty a terminé la rencontre à l’aile gauche avec Phillip Danault et Andrew Shaw, alors que Paul Byron a fait ses dernières présences avec Galchenyuk et Radulov.

Si par le passé Therrien a souvent eu la main heureuse en modifiant ses trios au beau milieu d’une rencontre, ce n’était pas le cas face à l’équipe de Mike Sullivan.

Malgré les absences de Kristopher Letang et de Brian Dumoulin, deux défenseurs très importants, les Penguins ont tenu au silence Galchenyuk et Radulov. Ils n’ont même pas décoché un seul tir en direction de Murray.

Le CH ne gagnera pas beaucoup de matchs avec seulement 20 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Carey Price a vu un peu plus d’action. Pour battre une machine comme les Penguins, le Canadien avait besoin d’une sortie miraculeuse de son gardien. Il n’a pas été mauvais, mais pas grandiose. Avec le résultat qu’on connaît.

Price a donné trois buts ou plus dans neuf de ses 13 derniers départs. Cette glissade dure depuis le 16 décembre, date où Al Montoya l’a remplacé en deuxième période contre les Sharks de San Jose.

Les mêmes duos qu’à Detroit

À la ligne bleue, Therrien a décidé de poursuivre l’expérience du dernier match contre les Red Wings en séparant encore une fois Jeff Petry et Nathan Beaulieu.

Si Mark Barberio et Petry ont connu une soirée honnête en jouant souvent contre l’unité de Malkin, Beaulieu et Redmond ont eu plus de difficulté à suivre la cadence contre les deux derniers trios. Beaulieu a fini avec une fiche de -3 et Redmond, de -2.

«On ne se cachera pas que Markov nous manque en ce moment, a admis Barberio. C'est le genre de gars qui sait sortir la rondelle rapidement de notre zone. Mais ce n'est pas une excuse, plein d'équipes ont des blessés. Les Penguins étaient privés de Letang.»

Alexeï Emelin et Shea Weber ont fait un bon travail pour contrer les gros canons des Penguins. Ils étaient souvent dans les jambes de Crosby, Sheary et Bryan Rust.

Pour ralentir le capitaine des Penguins, les deux défenseurs du CH ont eu l’aide du trio de Tomas Plekanec. S’il est souvent critiqué pour son manque d’attaque cette saison, Plekanec a joué un fort match sur le plan défensif.

Blanchi par les Wings, le CH a maintenant marqué un seul petit but à ses deux dernières sorties. Au chapitre des tirs, ce n’est pas plus reluisant avec 18 face aux Wings et 20 contre les Penguins.

Pour ressortir un bon vieux cliché, l’attaque est en panne.

Le Tricolore (27-13-6) jouera son prochain match contre les Devils du New Jersey, vendredi, à Newark.