Bouchard passe au 3e tour à Melbourne

Eugenie Bouchard a accédé au troisième tour des Internationaux d’Australie, mercredi, à Melbourne.

La Québécoise l’a emporté en deux manches de 7-6 (4) et 6-2 sur la Chinoise Shuai Peng, une ancienne membre du top 15 qui occupe maintenant le 83e rang mondial.

Contrairement à son match de premier tour lundi qu’elle a remporté en à peine 55 minutes, Bouchard a, cette fois-ci, eu besoin d’autant de temps pour remporter la première manche.

Les deux joueuses ont joué à jeu égal au point de présenter des statistiques pratiquement identiques au terme de la première reprise. La Canadienne est finalement parvenue à l’emporter grâce à une belle montée au filet sur le dernier point.

Bouchard a semblé faire preuve d’une plus grande concentration en deuxième manche, limitant ses erreurs et s’imposant davantage au service avec trois as, contre aucun pour Peng.

«Je crois que je n'ai pas très bien joué à la première manche, a souligné la Québécoise lors de son entrevue d'après-match sur le terrain. J'étais nerveuse. Elle a joué du très bon tennis dernièrement et j'essayais de suivre le rythme. Heureusement, j'ai été capable de mieux joueur à la deuxième manche. Au final, je me sens de mieux en mieux.

«Je pense que j'ai réussi à augmenter mon niveau lors du bris d'égalité en contrôlant les points. Si c'est elle qui les contrôlait, je n'avais aucune chance.»

Lundi, la 47e raquette mondiale avait entrepris son parcours avec une convaincante victoire en venant à bout de l’Américaine Louisa Chirico, qu’elle a battue aisément 6-0 et 6-4.

Bouchard avait remporté son seul affrontement face à la Chinoise de 31 ans lors du tournoi d’Indian Wells, en 2014. Elle avait triomphé en deux manches de 6-2 et 6-2.

La Québécoise aura rendez-vous au troisième tour avec l’Américaine Coco Vandeweghe, qui a vaincu la Française Pauline Parmentier au deuxième tour.