Une rétrogradation de rêve pour McCarron

Le renvoi de Michael McCarron dans la Ligue américaine aurait pu laisser un goût amer au principal intéressé, et pourtant.

Quelques minutes après l’annonce de son renvoi chez les IceCaps, l’attaquant des Canadiens a publié sur Twitter un message dirigé à son frère, John, récemment embauché par l’organisation montréalaise.

One of our childhood dreams eh @Johnny_Mack14 �� @IceCapsAHL — Michael McCarron (@MacAttackUSA93) January 17, 2017

«L’un de nos rêves d’enfant, n’est-ce pas @Johnny_Mack14», peut-on lire dans son tweet.

Les deux frères évolueront effectivement ensemble pour la première fois de leur vie au niveau professionnel, mardi, contre les Comets d'Utica.

En deux matchs avec les IceCaps, John McCarron n’a pas encore récolté de points et a amassé deux minutes de pénalité. Son frère a récolté un but et trois aides en 15 matchs avec les Canadiens cette saison. Il avait été rayé de la formation contre les Red Wings, avant d’être rétrogradé en fin de journée.