Une dernière saison pour Bernier

L’Impact de Montréal a confirmé qu’il avait accordé un contrat d’un an au milieu de terrain Patrice Bernier à l’occasion d’une conférence de presse tenue lundi avant-midi au Centre Nutrilait.

L’organisation montréalaise a d’ailleurs profité de l’occasion pour préciser que l’athlète québécois disputera la dernière campagne de sa carrière professionnelle en 2017. Par la suite, il rejoindra l’équipe technique de l’Impact l’année suivante.

«Il n’y a jamais eu de doute qu’il allait rester avec nous. Patrice fait partie d’une catégorie de joueurs québécois indispensables pour nous. Il est un modèle sur le terrain et à l’extérieur, en plus de représenter un élément important de notre équipe et de notre développement», a commenté le propriétaire du Bleu-Blanc-Noir, Joey Saputo, qui a également promis des événements pour souligner le parcours professionnel du principal intéressé.

«Je finirai là où j’ai commencé et ce n’est pas tout le monde qui a cette chance. J’espère qu’on aura une grande saison et je souhaite remporter la coupe MLS», a ajouté Bernier.

Celui-ci a réfléchi à son avenir durant les dernières semaines et estime avoir fait un choix éclairé.

«Moi et Joey, on a parlé d’une opportunité qui s’est présentée. C’est certain que comme joueur, on veut rester le plus longtemps possible, mais en même temps, je crois que j’ai accompli pas mal de choses que je voulais. J’avais aussi la chance de contrôler la façon que j’allais finir», a-t-il dit.

«La décision est déjà prise et il n’y aura pas de stress. Je pourrai donc me concentrer sur la prochaine saison», a-t-il continué.

Bernier, 37 ans, a inscrit une mention d’aide en 20 matchs réguliers de la Major League Soccer en 2016. Il en a obtenu deux en cinq parties éliminatoires. Le Brossardois a totalisé 13 filets en 124 rencontres du circuit Garber et deux autres en huit duels d’après-saison.

Piatti de retour en 2017

Par ailleurs, Saputo a confirmé que le milieu de terrain Ignacio Piatti sera de retour en 2017. Plusieurs rumeurs ont circulé à son endroit en lien avec des offres d'équipes argentines.

Voyez le point de presse de l'Impact en direct ci-dessous.