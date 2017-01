La nouvelle Eugenie

Eugenie Bouchard a changé sa façon de penser au cours des derniers mois et cela pourrait lui être salutaire en 2017.

La Québécoise de 22 ans a en effet décidé de ne plus s'occuper de ses nombreux détracteurs sur les réseaux sociaux.

«Je me fiche dorénavant de ce qu'ils peuvent dire», a-t-elle confié lors d'une longue entrevue avec Sportsnet.

«Lorsque tu fais ton entrée dans un monde comme celui-ci, tu veux plaire à tout le monde et tu veux être aimée par tout le monde, mais j'ai réalisé avec le temps que tu ne peux pas plaire à tout le monde.»

Bouchard a notamment abordé le sujet que plusieurs personnes disaient qu'elle devait s'entraîner davantage plutôt que de passer son temps sur les réseaux sociaux.

«Je m'entraîne six heures par jour et par la suite, je vais me divertir, a-t-elle dit. Je vais publier quelque chose sur mon divertissement puisque c'est à mon avis ce qui est le plus intéressant. Je joue au tennis et je m'entraîne chaque jour de ma vie!

«Je n'ai pas besoin de prouver que je m'entraîne. Je sais ce que je fais chaque jour et je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je vais publier ce que je veux et je me fiche de ce que les gens disent.»

Bouchard s'est rendue en demi-finale du tournoi de Sydney la semaine dernière et entamera les Internationaux d'Australie lundi.