Markov, le problème de Price?

Carey Price n’est pas lui-même ces temps-ci.

Le gardien des Canadiens de Montréal connaît certaines de ses pires performances depuis plusieurs années. Price a concédé trois buts ou plus dans huit de ses 10 dernières sorties et encaissé six de ses 11 revers de la saison dans la foulée.

Dans la rude défaite contre le Wild au Minnesota, jeudi, l’ancien récipiendaire des trophées Hart et Vézina a alloué les sept buts des hôtes, une rarissime occurrence. Ce scénario n’est survenu que cinq fois dans la carrière du numéro 31. Il n’avait plus accordé six buts en une rencontre depuis avril 2013.

Pas de doute, une part du blâme revient à Price alors que le CH peine à remporter un match sur deux depuis le 22 décembre... Mais penchons-nous sur une coïncidence qui n’en est peut-être pas une.

Andrei Markov n’a pas joué depuis le 17 décembre. Le défenseur est à l’écart depuis 12 matchs. Pendant cette période, le Tricolore a concédé 3,25 buts par rencontre. Lors des 31 parties précédentes, en la présence du défenseur Russe, les Canadiens ont limité les attaques adverses à 2,19 buts en moyenne, souligne le site officiel de la LNH.

Habs in 31 GP with Andrei Markov: 2.19 goals against/game

In 12 GP without Andrei Markov: 3.25 GA/gm



So there's Price, and there's this — Аrpon Basu (@ArponBasu) 13 janvier 2017

Et voici la pente descendante des statistiques de Price cette saison.



Taux d’efficacité avant décembre

,949



Taux d’efficacité en décembre (11 matchs)

,899



Taux d’efficacité en janvier (4 matchs)

,877



Taux d’efficacité depuis le 17 décembre exclusivement (8 matchs)

,884

Conclusion : l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite doit visiblement s’asseoir avec son protégé pour tenter de cerner les failles dans son jeu, mais doit également attendre impatiemment le retour de Markov, général vieillissant de la ligne bleue des Canadiens.

L’arrière de 38 ans est incommodé par une blessure au bas du corps. Il a inscrit 21 points, dont 19 aides, en 31 matchs cette saison.

