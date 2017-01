Nouveau règlement pour contrer Ovechkin?

Maintenant qu’Alexander Ovechkin a atteint le plateau des 1000 points dans sa carrière, il est grand temps de freiner la production, selon Eddie Lack.

Le gardien des Hurricanes de la Caroline a soumis projet de règlement, mercredi sur Twitter.

«Le trapézoïde a été inventé pour contenir les habiletés en maniement de rondelle de Martin Brodeur, a écrit Lack. Je suggère qu’on crée l’"Ovizoïde" pour ralentir Ovechkin!»

