Bouchard s'effondre en demi-finales

Eugenie Bouchard s'est inclinée 6-2, 6-2 devant la 10e joueuse mondiale britannique Johanna Konta, jeudi, au tournoi de Sydney.

La rencontre est présentée en différé sur TVA Sports, à 7h.

Bouchard, 49e au monde, a plié bagage en moins de 1h10 de jeu, le même genre de traitement qu'elle avait elle-même réservé à la Russe Anastasia Pavlychuenkova lors des quarts.

Inefficace lors des séquences disputées sur son premier service, la Québécoise a offert neuf balles de bris à Konta. Celle-ci a profité de six des occasions. À l'inverse, la joueuse de Westmount n'a brisé son adversaire que deux fois sur six chances.

Eugenie semblait pourtant bien se tirer d’affaire en début de première manche. Toutefois, alors que les deux joueuses étaient à égalité 2-2, Konta a pris l’ascendant et n’a plus jamais été inquiétée.

Excessivement efficace au service face à Pavlyuchenkova, la Canadienne s’est retrouvée démunie face à Konta en n’obtenant que 43 % de ses points au premier service et 29 % au deuxième. Bouchard n’a réalisé aucun as et n’a remporté que 38 des 102 échanges de la partie.

La finale mettra donc en vedette Konta et la troisième joueuse mondiale Agnieszka Radwanska. La deuxième tête de série polonaise a montré la porte 6-1, 6-2 à la Tchèque Barbora Strycova.

Un bon départ



Bouchard pourra se féliciter de son séjour à Sydney, dernière épreuve avant les Internationaux d’Australie. Elle vient de coller trois victoires pour la première fois depuis février 2016.



«Genie» a été victime d’une sortie hâtive à Brisbane dès le premier tour contre l’Américaine Shelby Rogers à l’occasion de la première compétition de la saison, mais sa participation au carré d’as à Sydney est assez représentative de ses habituels débuts de campagne sur le circuit de la WTA.



Jusqu’à son élimination aux mains de Konta, l’athlète de 22 ans a limité les erreurs de concentration, aspect de son jeu qui lui a parfois posé problème au court de sa jeune carrière.

Sur son parcours à Sydney, Bouchard a notamment sorti assez cavalièrement la sixième joueuse mondiale slovaque Dominika Cibulkova au compte de 6-4, 6-3.



À Melbourne lors du prochain tournoi majeur, Eugenie tentera de reproduire ses exploits de 2014 et de 2015, quand elle avait atteint successivement les demi-finales et les quarts de finale.