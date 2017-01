Un (rare) virulent combat!

Les combats dans la Ligue nationale de hockey se font de plus en plus rares, mais Nicolas Deslauriers et Brandon Manning en ont offert un virulent aux partisans, mardi soir.

La rencontre entre les Sabres de Buffalo et les Flyers de Philadelphie venait à peine de commencer, lorsque le Québécois a voulu animer la foule pour encourager son équipe.

Ce dernier et Manning ont jeté les gants dans un agressif combat. Deslauriers a terminé le tout en célébrant sa performance, les bras dans les airs, pour motiver les partisans et ses coéquipiers.

Tout un combat! À voir dans la vidéo ci-dessus.