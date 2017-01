Le CH remporte un festival offensif

Deux jours après un match où l’énergie semblait manquer, au Centre Bell, le Canadien de Montréal a ramené les pendules à l’heure, en signant une victoire convaincante au compte de 7-4 face aux Jets, mercredi à Winnipeg.

Deux filets de Phillip Danault ont notamment permis au Tricolore de signer un quatrième gain en cinq parties, depuis le début de l’année. Le Finlandais Artturi Lehkonen a pour sa part marqué deux fois, en troisième période. Il a terminé sa soirée de travail avec trois points.

À VOIR

Les partisans présents au MTS Centre n’ont pas dû attendre longtemps avant de voir de l’action. Pas moins de cinq filets ont été marqués lors du premier vingt.

Le Canadien a rapidement pris une avance de deux buts, par l’entremise de Danault et de Brian Flynn, mais les Jets n’ont jamais abandonné. Mark Scheifele et Mathieu Perreault ont tour à tour trouvé le fond du filet pour ramener les deux équipes à la case départ. Scheifele a fait bouger les cordages une deuxième fois, plus tard dans l'affrontement.

Victime d’un virus, le joueur de centre Tomas Plekanec représentait un cas incertain pour le duel. Il a finalement pris part à la rencontre, et a inscrit son deuxième filet en autant de matchs.

Le Suisse Sven Andrighetto a fait scintiller la lumière rouge pour une première fois cette saison, lors de l’engagement médian. Il a également obtenu une mention d’aide.

Chez les Jets, le jeune Nikolaj Ehlers a poursuivi à sept sa série d’affrontements avec au moins un point. Il revendique cinq buts et trois mentions d’aide au cours de cette séquence.

Devant la cage des favoris de la foule, Connor Hellebuyck a dû céder sa place à Michael Hutchinson après avoir cédé trois fois sur sept lancers. En relève, ce dernier a repoussé 19 des 23 rondelles dirigées vers lui.

Carey Price profitant d’une journée de congé, Al Montoya était devant la cage du Bleu-Blanc-Rouge, et il a réalisé 23 arrêts.

Le Tricolore pliera rapidement bagage, puisqu’il croisera le fer avec le Wild du Minnesota, jeudi, à St Paul. Les Jets se rendront quant à eux en Arizona pour y affronter les Coyotes, vendredi.Les Canadiens de Montréal ont défait les Jets de Winnipeg 7-4, mercredi soir.