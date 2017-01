Cinq coups de Sherwood

Les Blue Jackets de Columbus ont-ils réalisé un coup fumant, en juillet 2015, quand ils ont fait signer un premier contrat professionnel au jeune Kole Sherwood?

Sherwood a été ignoré au repêchage par toutes les équipes de la LNH quand il était admissible. Cela n’a pas empêché les Blue Jackets de tenter leur chance avec ce joueur de centre américain.

Or, Sherwood, aujourd’hui âgé de 19 ans, vient d’inscrire... cinq buts et deux aides dans une victoire de 11-2 des Firebirds de Flint contre le Spirit de Saginaw dans un match de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), disputé mardi. À voir dans la vidéo ci-dessus (via Gybon B).

Le compact attaquant de 6 pi 1 po et 204 lb totalise 46 points, dont 20 buts, en 36 parties cette saison en OHL. En 2015-2016, il portait les couleurs des Knights de London, avec lesquels il a marqué 12 buts et 22 aides pour un total de 34 points en 63 matchs, mais a été blanchi de la feuille de pointage en sept rencontres des séries.

Les Blue Jackets ont-ils un nouvel as dans leur manche? La formation de l’Ohio, dont Sherwood est d’ailleurs originaire, trônent au sommet du classement général de la LNH cette saison et, pour la première fois depuis leur arrivée sur le circuit en 2000, semblent disposer de chances plausibles de mettre la main sur la coupe Stanley, voire de connaître quelques années consécutives de pérennité sur la glace.