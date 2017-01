Un partisan de la LNAH montre ses fesses aux officiels

Un partisan des Prédateurs de Laval a pris les grands moyens pour exprimer son désaccord envers les officiels, vendredi dernier.

Durant la partie entre les Prédateurs de Laval et le 3L Rivière-du-Loup, dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH), un but a été accordé dans la controverse alors que le gardien lavallois et ses coéquipiers protestaient que la rondelle avait été frappée plus haut que la hauteur permise.

Un constat que faisait visiblement également ce partisan qui s’est rendu sur le bord de la patinoire pour manifester sa colère.

Celui-ci s’est d’abord élevé au-dessus de la baie vitrée avant d’enguirlander les arbitres. Il a ensuite enlevé son veston pour le jeter violemment au sol. Mais il ne s’est pas arrêté là.

L’homme a finalement baissé ses pantalons pour exhiber fièrement ses fesses aux hommes rayés, une manœuvre accompagnée de tapes bien fermes sur celles-ci.

Le tout sous l’œil de la «sécurité» qui a semblé plus amusée qu’irritée par le comportement du spectateur.

Les Preds l’ont finalement emporté 7-6.

Voyez la séquence dans la vidéo au haut de l’article. Attention, elle comporte de la nudité.